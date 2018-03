Šošoni medzi pohárovou štvoricou najlepších, treťoligové Borčice zdolali o dva góly

Stretnutie malo len jediného strelca.

14. mar 2018 o 17:05 TASR

BORČICE. Futbalisti MŠK Žilina postúpili v stredu do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018, keď na ihrisku treťoligových Borčíc zvíťazili 2:0 po góloch krajného obrancu Juraja Chvátala. Doplnili tak duo Spartak Trnava a MFK Ružomberok. Záverečné štvrťfinále sa hrá v stredu od 18.00 h na bratislavských Pasienkoch medzi obhajcom trofeje Slovanom a druholigovým Liptovským Mikulášom. Žreb semifinále je na programe vo štvrtok 15. marca.

Slovenský pohár - Slovnaft Cup, štvrťfinále:



TJ Iskra Borčice - MŠK Žilina 0:2 (0:1)

Góly: 26. a 81. Chvátal, ŽK: Chynoradský, Gamboš, Petruš - Pečovský, rozhodoval: Ochotnický, 180 divákov.



Iskra Borčice: Bobot - Hanzel, Chynoradský (74. Valjent), Mravec, Petruš - Siva - Slávik (87. Vadovský), Gamboš, Boris, Le Giang - Púpala (83. Čiernik).

MŠK Žilina: Mandous - Chvátal, Kaša, Králik, Holúbek - Mráz (86. Boženík), Pečovský, Škvarka - Polievka (83. Bičachčjan), Balaj, Mihalík (83. Kubík).



Favorizovaný majster prebral opraty od začiatku súboja a domácich často na vlastnú polovicu nepúšťal. Napriek tomu mohli otvoriť skóre Borčice, ale hlavička Chynoradského cestu medzi tri žrde nenašla. Žilina ukázala peknú akciu v 26. minúte, Škvarka sa neulakomil na strelu a ešte posunul na lepšie postaveného Chvátala, ktorý chladnokrvne otvoril skóre.

V 40. minúte z priameho kopu napálil Škvarka loptu do brvna. V druhom polčase mal dve veľké šance Mráz, ďalšiu dobrú šancu spálil Balaj v 62. minúte. Ešte väčšiu mal Balaj o päť minút, ale loptu mu z prázdnej brány vykopol domáci obranca. V ďalšej fáze akoby domáci ožili, párkrát sa dostali k šestnástke hostí, ale v 81. minúte po ďalšej peknej akcii Chvátala inkasovali. Zadák Žiliny si pekne narazil, vnikol do pokutového územia a presnou strelou aj s prispením vzdialenejšej pravej tyče definitívne rozhodol.



Povedali po zápase:



Adrián Guľa, tréner MŠK Žilina: "Snažili sme sa prispôsobiť dôležitosti tohto súboja. Podstatné je, že sme postúpili a že sú aj hráči zdravotne po zápase OK. Zvládli sme to solídne, hoci na tomto teréne bolo znemožnené hrať pekne. Poistka v podobe druhého gólu prišla, hoci mohla aj skôr. V semifinálovom dvojzápase ale musíme hrať lepšie."

Alexander Homér, tréner TJ Iskra Borčice: "Favorit potvrdil úlohu. My sme ho chceli potrápiť ešte viac. Do 80. minúty to ešte bolo na vážkach. Posledných 15 minút sme to otvorili a inkasovali. Chceli sme hrať trpezlivo a čakať na chybu súpera."