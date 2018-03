Cestujte na bicykli do práce a vyhrajte

Kampaň má motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky pre cyklistov.

14. mar 2018 o 15:28 Branislav Koscelník

Do práce budú počas mája niektorí Žilinčania jazdiť už len na bicykli.(Zdroj: ILUSTR. FOTO: ANDREA DUDRÁKOVÁ)

ŽILINA. Po piatykrát sa môžu Žilinčania zapojiť do národnej kampane „Do práce na bicykli“. Súťaž, ktorá má motivovať zamestnancov, aby dochádzali do práce na bicykli, štartuje 1. mája. Počas celého mesiaca budú súťažiaci svoje údaje o jazdách evidovať do systému. Po skončení sa údaje vyhodnotia a najlepší súťažiaci získajú ocenenia.

Kampaň je v tomto roku rozšírená o viaceré inovácie. Najzaujímavejšou z nich je nový spôsob zaznamenávania jázd pomocou mobilnej aplikácie. Záujemcovia, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia vytvoriť dvoj až štvorčlenné tímy z rovnakej organizácie sídliacej na území mesta Žilina. Počet tímov nie je obmedzený. Zapojiť sa môžu aj družstvá študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl.

Organizátori kampane si počas minulých rokov všimli, že keď časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, na uliciach ubudli autá a doprava bola plynulejšia.

Akcia má motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky na pracoviskách pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

„Samozrejmosti, akými sú cyklostojany, sprchy či prezliekarne by mali byť štandardnou súčasťou každej slušnej firmy a verejnej inštitúcie. Prípadná ďalšia motivácia zo sociálneho fondu pre tých, ktorí sa rozhodnú nechať auto doma, bude nepochybne vítaná a ocenená všetkými priaznivcami dvoch kolies," upozornil národný koordinátor projektu Peter Klučka.

V minulom ročníku sa do kampane „Do práce na bicykli“ prihlásilo viac ako 8-tisíc cyklonadšencov zo 74 slovenských miest.