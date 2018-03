Aj klub MŠK Žilina má svoju zástupkyňu v súťaži Miss Fortuna ligy

Absolventka športového gymnázia má k futbalu blízko od detstva.

13. mar 2018 o 20:44 Dominika Mariňáková

Žilinský futbal v tejto sezóne reprezentuje okrem hráčov MŠK aj Mária Čierna. Dvadsaťsedemročná rodáčka z Martina zastupuje klub spod Dubňa v súťaži Miss Fortuna ligy, ktorá je projektom Únie ligových klubov (ÚLK).

„V jeden večer sme s priateľom pozerali športové správy, v ktorých informovali o tejto súťaži. On rozhodol, že sa musím prihlásiť, lebo vie, že mám veľmi rada futbal,“ opisuje Mária Čierna svoj začiatok v súťaži.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tréning i prehliadka štadióna

Po tom, ako ju hlasy fanúšikov posunuli do klubového semifinále, absolvovala spolu s ďalšími dvoma ženami tréning s futbalistami MŠK. Po hlasovaní kabíny, realizačného tímu a organizátora sa rozhodlo, že práve ona bude hájiť žltozelené farby vo finálovej dvanástke.

Prečítajte si tiež: Úspechu predchádzal trojhodinový tréning šesťkrát za týždeň

„Chalani boli na tréningu úžasní, vôbec sme sa nemuseli stresovať. Ukázali nám celý štadión, na tréningu nás rešpektovali, cítili sme sa príjemne. Tréning bol skôr zábava ako drina, dokonca sme ich v hre porazili. Ktovie, či sme boli naozaj také dobré alebo nás nechali vyhrať. Ale asi skôr to druhé,“ hovorí s úsmevom.

Spolužiaci futbalisti

Zástupkyňa MŠK má k futbalu i k športu celkovo blízko od detstva: „S futbalom som zžitá odmalička. Nikdy som sa mu síce aktívne nevenovala, hrávala som basketbal, ale už ako malá som ho pozerala v televízii s otcom, ktorý bol tréner. Neskôr som začala chodiť aj na zápasy. Navštevovala som Športové gymnázium v Žiline, v triede som mala skoro samých futbalistov a keďže som v meste v tom čase aj žila, chodila som často na štadión, na zápasy. Po strednej škole som skončila s basketbalom, k športu mám však stále pozitívny vzťah. Žilinským futbalistom fandím doteraz.“

Víťazku spoznáme v máji

Ako reagoval jej priateľ na semifinálovú aktivitu, v rámci ktorej strávila niekoľko hodín so šošonmi? „On je tiež futbalista a od začiatku ma plne podporuje. Čo iné mu ostáva, keď to celé vymyslel,“ smeje sa. Dopĺňa, že obavy by neboli na mieste: „Vedel, že tréning je niečo, čo musím absolvovať. Samozrejme, určite bol rád, že tam nebol celý káder, ale nemal sa čoho obávať.“

V januári spoločne s finalistkami z ostatných klubov absolvovala oficiálne fotenie, v marci ich čaká sústredenie. Ako však tvrdí, napriek tomu, že sú istým spôsobom konkurentky, pri spoločných aktivitách vládne pohodová atmosféra: „Žiadnu rivalitu som medzi nami necítila. Všetky finalistky sú veľmi milé a myslím, že nech to dopadne akokoľvek, budeme si navzájom držať palce.“ Prvú Miss Fortuna ligy spoznáme počas májového finálového galavečera.