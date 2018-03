Úspechu predchádzal trojhodinový tréning šesťkrát za týždeň

Mladá plavkyňa by si raz chcela na olympiáde zaplávať so svojimi idolmi.

12. mar 2018 o 12:28 Dominika Mariňáková

Prvý marcový víkend patril v slovenskom plávaní podujatiu Veľká cena Slovenska, ktoré sa konalo v Bratislave. Pretekov sa zúčastnili aj plavci KPŠ Nereus a výborné umiestnenia získala pätnásťročná Emma Marušáková.

Na začiatku marca si na Veľkej cene Slovenska vyhrala v disciplíne znak na 200 m s výkonom 2:22.48 s. Čo pre teba tento úspech znamená, kam by si ho zaradila?

- Určite medzi moje lepšie výkony, keďže je to jeden z limitov, ktorý som splnila na olympijské hry mládeže v Buenos Aires. Slušne sa mi podarilo obstáť aj v disciplíne 50 m motýlik a splniť limit i na túto disciplínu.

Ako sa tento úspech zrodil? Čo mu predchádzalo a aká bola na pretekoch konkurencia?

- Úspechu predchádzal trojhodinový tréning šesť dní v týždni už niekoľko rokov. Čo sa týka konkurencie, bola tam skoro celá slovenská juniorská aj seniorská špička.

Kedy si si prvýkrát všimla, že si zvíťazila? Vnímala si už počas plávania, že si vpredu či to bolo tesné a uvedomila si si výhru až v cieli?

- Od štartu som viedla a snažila som sa svoj náskok navýšiť, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Úspech sa však nerodil ľahko. Ostrému preteku predchádzala rozplavba, ktorú sa mi tiež podarilo vyhrať a vedela som, že keď minimálne potvrdím čas z rozplavby, tak by som mohla dosiahnuť na zlato. Čas sa mi nakoniec podarilo o dve sekundy a 36 stotín vylepšiť.

Súťažíš vo viacerých plaveckých disciplínach. Ktorá z nich ti najviac vyhovuje?

- Mám rada všetky štýly. V znaku sa mi podarilo teraz vyhrať zlatú medailu medzi ženami, v kraule na 50 m som minulú sezónu zaostala o osem stotín a v motýliku na 50 m o dve stotiny za slovenským rekordom v mojej vekovej kategórii v kratšom bazéne.

Si aj súčasťou juniorskej slovenskej reprezentácie. Aké vrcholné podujatia ťa v tejto sezóne čakajú, či už na reprezentačnej alebo klubovej scéne?

- V januári som absolvovala reprezentačné sústredenie v Poprade a k povinnostiam v rámci reprezentácie patrí je absolvovanie niekoľkých pretekov, na ktorých by som chcela splniť čo najviac limitov na vrcholné podujatia. V blízkej budúcnosti by som sa mimo Slovenska mala zúčastniť štvorstretnutia v Českej republike a pretekov rakúskom Grazi.

Aký je športový sen Emmy Marušákovej, kam až by sa chcela dostať?

- Určite by som sa chcela s plávaním dostať niekam do zahraničia a dať o sebe svetu vedieť. Ale môj najväčší sen je zúčastniť sa olympiády a plávať v jednom bazéne s mojimi idolmi.

Je niekto, komu patrí vďaka za prvé miesto z Bratislavy?

- Veľké ďakujem patrí najmä trénerovi, ktorý so mnou “bojuje” každý tréning a učí ma disciplíny. Takisto mojej rodine, za to, že ma neustále podporuje a snaží sa vytvárať mi podmienky na trénovanie. Ďakujem aj mojej plaveckej skupine a spoluplavcom, ktorí to so mnou statočne ťahajú a dennodenne mi pomáhajú. A aby som nezabudla, aj mojím priateľom, či už z iných klubov alebo z blízkeho okolia.