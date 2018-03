Spoločnosť SANAGRO zachraňuje Poľnohospodárske družstvo Turiec. Odmieta klamstvá Mareka Gumana

Združenie vlastníkov družstevných podielových listov vedené Marekom Gumanom úmyselne zavádza verejnosť pravdepodobne v snahe vlastného obohatenia sa. Spoločnosť SANAGRO sa voči jeho tvrdeniam tvrdo ohradzuje.

11. mar 2018 o 21:15 Sunagro

„Agrošmejdi“. Takto pomenoval Marek Guman, ktorý riadi Združenie vlastníkov družstevných podielových listov (ďalej len Združenie vlastníkov DPL), majiteľov spoločnosti SANAGRO, jedného z členov Poľnohospodárskeho družstva Turiec v Dubovom. Marek Guman tvrdí, že sme my, spoločnosť SANAGRO, ostatných členov vyzývali na úhradu straty družstva, aby sme od nich získali za „smiešnu“ sumu ich podiely. Toto sú obyčajné klamstvá!

Marek Guman spustil mediálnu očierňovaciu kampaň namierenú proti spoločnosti SANAGRO. Nevieme presne, aký bol jeho úmysel, no vzhľadom na spôsob, akým postupoval, pochybujeme, že jeho úmysel bol poctivý. Mareka Gumana SANAGRO viackrát kontaktovalo s prosbou o osobné stretnutie, aby sme mu vysvetlili, prečo sa vo svojich tvrdeniach mýli. Viackrát stretnutie prisľúbil, no následne stretnutia vždy zrušil. Toľko o jeho serióznosti.

Tak, ako to vlastne je?

Marekovi Gumanovi sa podarilo „vyhodiť“ von oknom niekoľkomesačnú tvrdú prácu ľudí na družstve Turiec. Z úcty k našim zamestnancom, kolegom, odberateľom a dodávateľom musíme zakročiť aj my. Takže, ako to v skutočnosti celé je? Do Poľnohospodárskeho družstva Turiec so sídlom v Dubovom vstupovala spoločnosť SANAGRO „v hodine dvanástej“. Takmer nikto netuší, že o pomoc nás požiadalo samotné bývalé vedenie družstva. Družstvo bojovalo s obrovskými dlhmi snáď voči všetkým – dodávateľom, bankám, regiónu, zamestnancom. Banky odmietali družstvo ďalej úverovať, chýbal mu prevádzkový kapitál, čo sa podpísalo nedostatočnými investíciami do pôdy, osevov, omeškaní s výplatami pracovníkov a úhradami za nájmy pôdy.

Ďalšou dôležitou informáciou, o ktorej vie opäť len málo ľudí je, že družstvo v minulosti čelilo násilnému prevzatiu skupinou ľudí, ktorá sfalšovala verejné listiny. Na základe týchto sfalšovaných podpisov ich súd zapísal do riadiacich orgánov družstva. Bývalé vedenie družstva nevedelo, čo ďalej. Preto sa obrátili na spoločnosť SANAGRO s prosbou o pomoc. Poskytli sme im právnu pomoc a následne v spolupráci s policajným zborom a príslušnými súdmi vrátili družstvo do rúk pôvodných vlastníkov. Na základe všetkých týchto skutočností sa bývalé vedenie rozhodlo odpredať spoločnosti SANAGRO majoritný podiel v Poľnohospodárskom družstve Turiec.

Čo Marek Guman všetkým zamlčal

Na Slovensku sa dnes veľa hovorí o záchrane nášho poľnohospodárstva, no ak sa o to niekto pokúsi, je okamžite nazývaný „agrošmejdom“. S istotou môžeme povedať, že ak by SANAGRO do družstva neinvestovalo za posledné mesiace približne 800-tisíc eur, družstvo by už zrejme neexistovalo. Naprávame jeho zlé právne vzťahy, zosúlaďujeme 20 rokov zanedbaný stav s katastrom, renovujeme stavby, vypratávame dvory, vyplatili sme roky nezaplatené nájmy za pôdu aj dodávateľov. V posledných dvoch rokoch sme na družstve vyvápnili viac ako 1 000 hektárov ornej pôdy, revitalizovali pasienky a lúky, investovali do technológií, strojov, ohradenia a zabezpečenia fariem. Venujeme sa extenzívnemu chovu hovädzieho dobytku, chovu a celoročnému dojeniu oviec. Do budúcna uvažujeme o vlastnej syrárni na farme RUDNO.

Marek Guman nikdy nebol činný na našom družstve, nemá s naším družstvom akékoľvek vzťahy. A ak nemáte o fungovaní daného družstva akékoľvek vnútorné informácie, nemôžete tvrdiť, že niekto chce niekoho okradnúť. Voči tomuto vyjadreniu sa spoločnosť SANAGRO výrazne ohradzuje. Zároveň je veľmi dôležité povedať, že SANAGRO v ozdravovaní družstiev nikdy nevyužíva formu reštrukturalizácie a odpisovania starých dlhov. Dlhy družstiev z minulosti uhrádzame do posledného centu.

V čom Marek Guman zavádza verejnosť

Nižšie vám detailne opisujeme, v čom konkrétne Marek Guman, predseda Združenia vlastníkov DPL, zavádza verejnosť v snahe vyvolať v ľuďoch strach.

Tvrdenia, že na základe listu, ktorým sa pán Guman oháňa, „každý člen musí zaplatiť takmer 13-tisíc eur“ a že „v opačnom prípade prídu nielen o svoj členský podiel, ale možno aj o strechu nad hlavou“, resp. že cieľom SANAGRO je obrať členov o pôdu, sú priamym klamstvom. V liste, ktorý družstvo adresovalo svojím členom, sa v žiadnom prípade neoznamuje rozhodnutie členskej schôdze o uhradzovacej povinnosti. List pre podielnikov bol len snahou družstva otvorene komunikovať potrebu sanovať historické hospodárske výsledky, aby členovia vedeli, o čom sa bude diskutovať na nasledujúcej členskej schôdzi..

Tvrdenie, že dlh vznikol rozhodnutím „akéhosi vedenia“ bez akéhokoľvek súhlasu členov družstva a že ide o „údajnú 13-tisícovú sekeru“, ktorá pripadá na každého podielnika, je objektívne nepravdivé. Zo zverejnených účtovných závierok od roku 2003 je zjavné, že kumulovaná strata cez 2,5 miliónov eur vznikala hospodárením za ostatné desaťročia. Všetky účtovné závierky schvaľovala členská schôdza PD Turiec v súlade so zákonom a stanovami PD Turiec. Tvrdiť, že dlh vznikol bez akéhokoľvek súhlasu členov družstva je buď neznalosť, alebo snaha priviesť členov družstva do omylu.

Tvrdenie, že chceme pripraviť členov o pôdu, je taktiež lož. Prípadný prevod členských práv a povinností vyplývajúcich z členstva v družstve nijako nesúvisí s pôdou, ktorú si družstvo od svojich členov prenajíma. Členstvo v družstve nie je viazané na vlastníctvo pôdy a prevodom členstva nedochádza k žiadnemu prevodu vlastníckych práv k pozemkom, na ktorých družstvo hospodári na základe nájomných vzťahov.