Na vrchu Špicák pri Strečne otvorili novú rozhľadňu

Pohľad na hrady v okolí ponúka rozhľadňa na vrchu Špicák. Novú turistickú atrakciu otvorili v sobotu.

11. mar 2018 o 10:27 TASR, Alexandra Janigová

STREČNO. Nová rozhľadňa Strečno na vrchu Špicák ponúka unikátny výhľad. Turistickú atrakciu oficiálne otvorili včera.

"Z rozhľadne je možné vidieť všetko to, čo krajina, Strečno a jeho okolie ponúka. Všetko to stojí za to. Myslím si, že sa stáva ďalšou atrakciou v strečnianskej ponuke, okrem hradu, pltí, pamätníku francúzskych partizánov.Najkrajšie je to vidieť z tejto rozhľadne," povedal Pavol Albrecht, projektový manažér obce Strečno.

Rozhľadňa je ďalšou možnosťou zatraktívnenia obce pre širokú turistickú verejnosť a možnosť pre turistov zdržať sa dlhšie ako len jeden deň, skonštatoval starosta Strečna Dušan Štadani. "Ponúka okrem iných atraktivít využitie turistického poznávacieho pobytu," doplnil.

Myšlienka postavenia rozhľadne vznikla ešte pred desiatimi rokmi, vzhľadom na náročnosť terénu a obslužnosti stavbu nevybudovali. "Až pri ďalšej spolupráci lesného spoločenstva obce Strečno, obecného podniku služieb, technickej podpory z Terchovej a turistického oddielu sa nám to podarilo, aj s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou. Partnerom v tomto projekte bola obec Jaworze," spomenul ďalej starosta.

Rozpočet celého projektu, teda nielen rozhľadne, ale i systému doplnenia náučného chodníka, značenia, informačných tabúľ, lavičiek, cyklostojanov, propagačného materiálu a ďalších aktivít s partnerskou obcou ako spoznávanie krajov, pamätihodností, podľa neho predstavoval asi 39-tisíc eur. "Obec, vzhľadom na náročnosť terénu, vyčlenila na dostavbu rozhľadne v rozpočte ďalších 20-tisíc eur," uzavrel.

Rozhľadňu na vrchu Špicák podľa Albrechta postavili v relatívne dostupnej vzdialenosti z najfrekventovanejšieho miesta, a to z parkoviska pod hradom. Turisti k nej vyšliapu za 40 minút. Vybudovali ju na prelome októbra a novembra minulého roka.