Žilinčania tiež pôjdu do ulíc. Postavia sa za slušné Slovensko

K celoslovenskej iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko sa zajtra pridá aj Žilina.

8. mar 2018 o 10:14 Alexandra Janigová

ŽILINA. K celoslovenskej iniciatíve Postavme sa za slušné Slovensko sa v piatok 9. marca pridá aj Žilina. Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a zostavenie novej, dôveryhodnej vlády.

Organizátormi žilinského pochodu sú Marek Richter, Michaela Chrzová a Kristína Ďurišková.

„V živote sú situácie, kedy naozaj nie je možné ostať ticho. Stala sa hrozná vec a nik z nás už, žiaľ, Jánovi a Martine život nevráti. Čo však môžeme spraviť, je pokúsiť sa dať ich smrti zmysel. Chceme pokračovať v odkaze Jána Kuciaka, ktorý chcel žiť v lepšej a spravodlivejšej krajine a ktorý však neostal len pri tom, ale reálne pre to aj niečo robil,“ vyjadruje spoločné stanovisko organizátorov Marek Richter. Pochod je apolitický, organizátori nie sú členmi žiadnej politickej strany ani hnutia. Požiadavkami pridávajú k bratislavským organizátorom pochodu.

„Požadujeme zmenu v riadení tohto štátu, ale zároveň vieme, že to nestačí, ak sa k tej zmene nepridáme aj my, každý sám za seba. To najmenej čo sme mohli urobiť je zorganizovať toto podujatie a dať aj ľuďom v Žiline možnosť prísť a vyjadriť, že všetci spolu veríme v slušné Slovensko. Nás nepoháňa vpred nenávisť, ale túžba po živote v lepšej krajine, a preto sme odhodlaní vytrvať. Slušných a poctivých ľudí je vždy väčšina, ale nemôžeme ostať ticho,“ dodáva M. Richter.

Požiadavky organizátorov pochodov Postavme sa za slušné Slovensko Sú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Druhou požiadavkou je nová, dôveryhodná vláda, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.



Program žilinského pochodu:

17:00 Začiatok na Mariánskom námestí

17:20 – 17:40 Presun zhromaždenia na Námestie Andreja Hlinku

17:40 Čítanie básne Ľubomíra Feldeka a vystúpenia rečníkov:

Juraj Šoko Tabaček, Zuzana Hlávková,Anton Šulík a ďalší.

18:15 Predpokladaný koniec a pokojný rozchod

Podporu pochodu vyjadril aj spisovateľ Ľubomír Feldek.