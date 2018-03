Na Považskú Bystricu nestačili, dvojgólový strelec zápas nedohral

Po minulotýždňovom víťazstve odohrali mladí hokejbalisti ďalší extraligový duel.

7. mar 2018 o 21:32 Dominika Mariňáková

Žilinskí hokejbalisti v slovenskej extralige hráčov do 19 rokov absolvovali v 20. kole zápas proti Považskej Bystrici. Úvodné dve tretiny dokázali so súperom držať krok, zlomová však bola posledná časť hry, v ktorej inkasovali štyri góly. Dvojgólový strelec Žiliny Richard Kolek do záverečnej pätnásťminútovky nezasiahol kvôli kŕčom. Žilinčanom sa tak skomplikoval už i tak náročný boj o účasť v play-off.

ŠK HOGO Žilina – HBC DT Považská Bystrica 3:9 (2:3, 1:2, 0:4)

Góly: Kolek 2, Šarišský – Gabčo 4, Mikeš, Stacha, Turan, Masný, Fusko

ŠK HOGO Žilina: Kupka, Löffler – Schwarz, Kučák, Kulla, Kolek, Randová, Hromada M., Hromada J., Baran-Tomík, Šarišský, Santa, Čík, Šmehýl.

Richard Kolek, útočník ŠK Hogo Žilina: „Do zápasu sme nastupovali ako papierovo slabší tím so snahou prekvapiť. Duel sa nezačal vôbec dobre, keďže hneď po úvodnom vhadzovaní sme dostali gól. Dokázali sme naň však rýchlo odpovedať.

Súper bol lepší vo vytváraní šancí a to sa napokon ukázalo ako zásadný rozdiel. S Považskou Bystricou sme dokázali držať krok len do stavu 4:3, potom sa nám už nepodarilo streliť ďalšie góly a oni, naopak, svoj náskok zvyšovali. Keďže som mal počas celého zápasu kŕče v nohách a v rukách, musel som po druhej tretine odísť zo zápasu, napriek tomu, že som sa v ňom cítil veľmi dobre.“

Tabuľka po 20. kole:

1. Košice 13 9 0 1 3 74:32 28

2. Diaková 12 6 4 2 0 49:24 28

3. Sp. Belá 10 7 2 0 1 43:20 25

4. P. Bystrica 11 7 0 2 2 65:30 23

5. Pruské 12 4 1 1 6 31:41 15

6. Martin 11 3 1 0 7 26:56 11

7. Zvolen 10 2 0 2 6 20:45 8

8. Žilina 12 2 0 1 9 29:73 7

9. Trebišov 9 1 1 0 7 18:34 5