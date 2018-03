V SOŠ stavebnej majú nové učebne

Vybudovanie učební stálo 217-tisíc eur.

8. mar 2018 o 15:04 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Stredná odborná škola stavebná v Žiline má nové odborné učebne vykurovania a zdravotechniky. Slúžiť budú pre učebný odbor inštalatér a študijné odbory technik energetických zariadení budov a mechanik stavebno-inštalačných zariadení.

V odborných učebniach sú podľa riaditeľa školy Josefa Ilčíka obsiahnuté všetky klasické vykurovacie sústavy, vrátane sústavy z obnoviteľných zdrojov energie.

"Sú napojené na rozvody a je možné do nich vstupovať cez počítače. Výhodou učební je, že žiaci budú prakticky pripravení do praxe. Keď skončia školu a budú si hľadať zamestnanie, nebudú mať problém zamestnať sa v jednotlivých oblastiach tepelnej techniky a vykurovania. A to je snahou školy, pripravovať odborníkov pre prax, nie pre úrady práce," povedal riaditeľ školy Josef Ilčík.

Na vybudovanie učební sa preinvestovalo takmer 217-tisíc eur. Žilinská župa sa podieľala sumou vyše 86-tisíc eur a samotná škola investovala vyše 130-tisíc. "Zaujímavé je, že podiel župy bol v tomto prípade nižší ako podiel samotnej školy. To znamená, že aj školy sa učia naozaj hospodáriť efektívne. Ako pozitívum vidím, že odborné vzdelávanie je znova na vyššej úrovni," povedala županka Erika Jurinová.

Vytvorenie učební zároveň zefektívni aj tepelné hospodárenie školy - ohrievanú teplú vodu z nových zariadení bude škola využívať v administratívnej budove dielní na vykurovanie.

Podľa hlavného majstra Ľuboša Marčeka je odborná učebňa pre študijný odbor technik energetických zariadení budov určená žiakom z tretieho a štvrtého ročníka.

"Žiaci budú mať širokú škálu možností zoznámiť sa s rôznymi novými technológiami. V druhej učebni máme solárny systém a tepelné čerpadlo vzduch - voda. Všetko je prepojené aj cez počítač a žiaci môžu nielen manuálne skúšať zapájanie, ale učia sa aj pracovať s počítačom a hlavne s reguláciou výkonov a prietokov," dodal Marček.