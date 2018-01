Florbalistov čaká kvalifikácia, v slovenskom tíme sú aj Žilinčania

Obranca Michal Miške sa teší na výborný kolektív aj mrazivú atmosféru.

31. jan 2018 o 11:20 Dominika Mariňáková

Florbalové Slovensko absolvovalo len nedávno veľký zážitok v podobe ženských majstrovstiev sveta a už ho čaká ďalšie medzinárodné podujatie. Je ním kvalifikácia na mužský svetový šampionát, ktorý sa v decembri uskutoční v Českej republike. Do bojov v druhej kvalifikačnej skupine sa zapojí aj trojica florbalistov zo Žiliny, Martin Grlický, Marek Koščo a Michal Miške.

Posledný menovaný doteraz obliekal reprezentačný dres predovšetkým v juniorskej kategórii, v roku 2016 sa však zúčastnil aj kvalifikácie na seniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa v tom istom roku uskutočnili v Lotyšsku. Tentoraz sa vrcholná akcia odohrá oveľa bližšie, hlavným mestom svetového florbalu sa stane Praha. Miške priznáva, že fakt, že majstrovstvá bude hostiť susedný štát, predstavuje pred blížiacou sa kvalifikáciou motiváciou navyše: „Aj kvôli tomuto sa tam chceme veľmi dostať. No momentálne sa na to nemôžeme sústrediť. Najskôr kvalifikácia, potom majstrovstvá. Dúfam, že ak sa všetko podarí, tak rovnako ako v kvalifikácii, aj v Prahe budeme mať podporu fanúšikov.“

Pomôcť by mohla úžasná atmosféra

Športové publikum na Slovensku si na florbal postupne zvyká, dôkazom toho bolo aj slušná návštevnosť na zápasoch slovenských reprezentantiek na spomínanom decembrovom šampionáte, ktorý hostila Bratislava. Domáce prostredie si na kvalifikácii v Nitre praje aj žilinský florbalista: „Pred dvoma rokmi tam bola úžasná až mrazivá atmosféra, takže ak sa to zopakuje, myslím si, že nám to trošku zdvihne sebavedomie.“

Devätnásťročný Žilinčan pôsobí od úvodu aktuálnej sezóny práve v Českej republike, v extralige háji farby tímu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, ktorý je po 21 stretnutiach na deviatej priečke tabuľky. „Začiatok nám veľmi nevyšiel, ale stále bojujeme o play-off a je len v našich rukách, ako to dopadne. No budeme sa snažiť urobiť maximum, aby sme si na konci sezóny mohli povedať, že sme spokojní,“ hovorí Miške.

Pri porovnávaní slovenského a českého florbalu má jasno: „Najväčším rozdielom je rýchlosť hry. Najmä v prvých zápasoch za Ostravu som nemal veľa času premyslieť si, čo urobím a bol som z toho poriadne šokovaný. Rozdiel je aj v tom, že takmer všetky kluby majú svoju halu, veľmi pekné zázemie a zápasy dáva naživo internetová televízia. Takže aj mediálne je to o čosi lepšie.“

Čakajú ich štyri zápasy

Niekdajší obranca celku FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina získal so žilinským klubom zlato v doraste aj v juniorke. Do reprezentačnej kabíny sa teší aj kvôli spoluhráčom a výbornej atmosfére, ktorá v nej vládne. „Na chalanov sa veľmi teším. Vždy je to poriadna zábava, na každom zraze sa zíde super kolektív mladých chalanov,“ potvrdzuje. V kvalifikácii slovenský výber narazí na Slovinsko, Francúzsko, Nemecko a Švédsko. „Kľúčovým bude určite zápas s Nemcami, na ktorý nás tréneri pripravujú už od oznámenia kvalifikačných skupín. Bude to drina, pokúsime sa však do toho dať všetko. Predovšetkým srdce,“ sľubuje mladý reprezentant.