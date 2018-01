MŠK Žilina U19 pred jarnou časťou s majstrovskými ambíciami

V mládežníckom tíme šošonov to nie je len o výsledkoch, dôležitý je i rozvoj hráčov a ich príprava na seniorský futbal.

30. jan 2018 o 20:07 Dominika Mariňáková

Tím MŠK Žilina U19 zimuje na vedúcej priečke tabuľky 1. ligy staršieho dorastu. Žilinský mládežnícky celok zvláda nielen triumfovať nad svojimi súpermi, ale zároveň vychováva talentovaných futbalistov tak pre tím rezervy, ako aj pre prvé mužstvo pôsobiace vo Fortuna lige. O fungovaní „devätnástky“ sme sa rozprávali s jej trénerom Vladimírom Veselým.

Ako hodnotíte doterajší priebeh zimnej prípravy?

- Zatiaľ všetko prebieha dobre, trénujeme spoločne s B-tímom. Štrnásť hráčov odišlo spolu s prvým tímom do Dubaja, dvanásť chalanov ostalo tu. Pokračujeme v klasickom tréningovom režime a prípravnými zápasmi, až na nejaké drobné šrámy či malé zranenia je všetko v poriadku.

V čom sa líši príprava a tréningy mladých hráčov od prípravy mužov?

- Títo mladší chalani sú ešte školopovinní, takže majú svoje povinnosti v škole, potom idú na tréning. V seniorskom mužstve sú, naopak, všetci profesionáli, ktorí sa venujú primárne futbalu. Aj keď intenzita tréningov U19 nie je rovnaká ako v „áčku“, snažíme sa ju zvyšovať, aby bola podobná tej u mužov. Pripravujeme tak mladých hráčov na to, čo ich bude čakať v prvom tíme.

Ako sa vám pracuje s mladými hráčmi - tínedžermi?

- Dobre. Poznám ich už dlhšie, nejaké tri či štyri roky, mal som ich už v U16. Po takom čase už viem, kto aký je a pracuje sa mi s nimi naozaj dobre.

Na akom princípe funguje spolupráca medzi jednotlivými mládežníckymi trénermi a trénermi prvého tímu či rezervy?

- My, dorasteneckí tréneri, mávame pravidelne každý týždeň porady. Riešime na nich aktuálny stav, výkonnosť hráčov, ich kvalitatívne posuny. Rovnako sa rozprávame aj o majstrovských zápasoch, či sú hráči dostatočne vyťažení a podobne.

Úzko spolupracujeme aj s Aďom Guľom, s ktorým mávame približne raz do mesiaca stretnutie, na ktorom rozoberáme nové trendy či veci, ktoré by sme chceli zlepšiť. Veľa hovoríme o tom, ako každý z nás vidí jednotlivé veci či situácie, jednoducho, tá spolupráca je otvorená a výborná.

Spomínali ste, že viacero mladíkov sa momentálne pripravuje s mužmi v Dubaji. Ako vnímate ich posun vyššie, do seniorskej kategórie?

- Keď ide hráč od nás do „áčka“, čo i len do tréningového procesu, sme veľmi spokojní. Samozrejme, tí chlapci musia byť na to pripravení, tam už je to o niečom inom. Máme výhodu v podobe B-tímu v druhej lige, cez ktorý sa mladí hráči môžu „prekopať“ do mužského futbalu a neskôr sa presadiť aj v prvom mužstve. Ale to chce čas. Podľa môjho názoru budú hrávať prevažne za „béčko“, v druhej lige. Avšak, aj to by im malo prospieť, pretože je to seniorská liga, náročnejšia ako súťaž U19.

V klube musí v istom zmysle fungovať veľká harmónia. Predsa len, takéto presuny sú zásahmi do zostavy výberu U19...

- Sme nastavení tak, že si pomáhame. Keď má v rovnaký čas zápas A-tím aj B-tím, a preto rezerva nemôže použiť niektorých hráčov, vytiahne si futbalistov z „devätnástky“. Máme celkom široký káder, vieme to teda pokryť. Ak by nám to nevychádzalo, tak si zase my dokážeme vytiahnuť hráča z tímu U17. Pomoc medzi trénermi je naozaj skvelá, nik si nehrabe na svojom piesočku, všetci pracujeme pre klub.

V minulej sezóne skončila žilinské družstvo U19 v lige na šiestom mieste, teraz ste po jesennej časti prví. Čomu pripisujete takýto progres?

- Minulý rok prišli do tímu mladí hráči, ročník narodenia 1999. Museli sa v súťaži „oťukať“, teraz sú ostrieľanejší a ťahajú to. Doplnili ich šikovní futbalisti s rokom narodenia 2000 a všetko to do seba zapadlo tak, že sme na prvom mieste.

Je známe, že filozofia klubu je nastavená tak, že hráči sa už v mládežníckych kategóriách učia ofenzívny štýl futbalu, ktorým sa MŠK v súčasnosti prezentuje. V prípade U19 o tom svedčí aj skóre 46:17. Máte nielen najväčší počet vsietených gólov v súťaži, ale aj najmenší počet inkasovaných. Čomu to pripisujete?

- Samozrejme, snažíme sa hrať najmä ofenzívne. Ale učíme ich aj defenzívu, aby sa všetci nehrnuli len do útoku. V jesennej časti mal vynikajúcu formu brankár Samuel Petráš, ktorý už momentálne trénuje s áčkom. Veľa ráz nás podržal. Boli zápasy, v ktorých sme prehrávali, ale chalani boli mentálne tak nastavení, že išli za víťazstvom a otočili to. Chceme v tom pokračovať aj naďalej, no v defenzíve ešte sú určité rezervy, na ktorých musíme pracovať.

Za mesiac pokračuje liga, v prvom jarnom zápase narazíte na Michalovce. S akými ambíciami pôjdete do jarnej časti súťaže?

- Chceli by sme pokračovať v nastúpenom výsledkovom trende a ísť za cieľom, ktorý sme si stanovili. Chceli by sme sa stať v tejto vekovej kategórii majstrami Slovenska a za týmto cieľom pôjdeme. Samozrejme, nie za každú cenu. Je to aj o tom, aby sa naši hráči zlepšovali, aby viacerí z nich pravidelne hrávali za „béčko“. Predovšetkým nám záleží na rozvoji hráčov, aby boli postupne pripravení na mužský futbal, do prvého tímu.