Aká je budúcnosť autobusovej dopravy? Aj na to odpovedal unikátny prieskum

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava zadala vypracovanie prieskumu verejnej mienky. Výsledky sú na svete.

30. jan 2018 o 16:37 Alexandra Janigová

ŽILINA. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava (SAD Žilina) zadala vypracovanie prieskumu verejnej mienky. Prieskum realizovali v mesiaci november 2017 a jeho výsledky predstavili na tlačovej besede. Výsledky prieskumu zabezpečovala spoločnosť A-Trans v spolupráci so Žilinskou univerzitou. "Vyhodnotili sme 3205 dotazníkov. Elektronické a papierové dotazníky vyplnili ľudia z 203 obcí a mestských častí Žilinského samosprávneho kraja, pričom sme mali záujem aj o odpovede z kategórie obyvateľov, ktorí vôbec alebo len zriedkavo cestujú autobusom," povedal k výsledkom generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.

Zlepšenie služieb podľa vedenia závisí aj od spolupráce na krajskej úrovni. "Vidíme obrovský potenciál pri budovaní integrovaného dopravného systému, ktorý sa začína v našom regióne rozvíjať. Ľudia, ktorí cestujú autom, vnímajú individuálnu dopravu ako určitý spôsob voľnosti a spoločenskej prestíže. Zároveň sa viac ako dvadsať percent ľudí vyjadrilo, že cena cestovného je vysoká a sú poskytované nízke zľavy, preto sa im cestovanie autobusom finančne neoplatí," doplnil.

Prezentácia výsledkov sa konala v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

Spoločnosť si chcela otestovať aj to, či je autobusová odsúdená na zánik. "Chceme poznať očakávania našich cestujúcich, ale aj potencionálnych cestujúcich. Čo by ich oslovilo, aby cestovali autobusmi viac. Chceli sme osloviť minimálne tisíc respondentov z viacerých okresov." Výsledky by mali poslúžiť aj vo vzťahu k spolupráci s Žilinským samosprávnym krajom ako objednávateľom služieb autobusovej dopravy. "Prieskum má podporiť aj vyššie ciele ako je napríklad znížiť aj počet áut na cestách. Ak chceme ovplyvniť rozhodovanie cestujúcich, musíme poznať ich názor," povedal Jaroslav Horečný zo spoločnosti A-trans.

Vyjadrili svoj názor

Cestujúci, ktorí využívajú autobusovú dopravu pravidelne napísali ako hlavný dôvod to, že nemajú k dispozícii osobný automobil alebo motorku (48,6 percent). Druhý najčastejší dôvod je, že autobusy využívajú kvôli výhodným spojeniam, dostupným zastávkam, krátkym časom prepravy, či cesty bez prestupov (45,3 percent). Pre výhodné zľavy z cestovného, ktoré ponúka dopravná karta SAD Žilina alebo študentská karta ISIC, využíva autobusovú prepravu 24 percent respondentov. "Pre vzorku 22,6 percent z vás je motiváciou cestovania autobusom ekologický prospech voči prírode, čo predstavuje skutočne pokrokové myslenie," priblížila bližšie čísla Katarína Janošková zo Žilinskej univerzity.

Prečo cestujeme autom?

"Dnes je bežné, že 4-členná rodina vlastní 2 automobily," potvrdili aj partneri z univerzity. Ako hlavný dôvod toho prečo radšej využívajú osobné auto respondenti uvádzali dlhý čas prepravy, nenadväzujúce spoje či nevyhovujúci cestovný poriadok (53,9%). Oslovení vyjadrili aj . "Privítali by vyššiu ponuku a nadväznosť spojov, viac zliav, či moderné autobusy vybavené klimatizáciou a wifi," doplnila Janošková.

Hlavným stimulom pre väčšie využitie autobusovej dopravy je podľa prieskumu ponuka a presnosť spojov, rýchlosť prepravy, ale aj možnosť platiť za cestovné bežnou platobnou kartou alebo mobilom. "Od roku 2016 nám postupne pribúdajú moderné a bezpečné autobusy vybavené nielen klimatizáciou, ale samozrejme vnímanou súčasťou je už aj bezplatné wifi pripojenie. Dokonca sme v minulom roku zaradili do prímestskej dopravy prvých päť kusov nízkopodlažných autobusov," dodal generálny riaditeľ Peter Pobeha.

Tlačová beseda k výsledkom prieskumu sa konala v priestoroch kaviarne v Považskej galérii umenia. Dôvodom bol fakt, že súčasťou celého prieskumu bola aj súťaž tých najmenších. Z množstva kresieb, ktoré prišli vyžreboval riaditeľ galérie, Milan Mazúr, troch výhercov. "Musím povedať, že to bola príjemná spolupráca. Na dotazníky sme vybrali kresby, ktoré sa nám zdali nielen technicky zvládnuté, ale aj poučné," doplnil.