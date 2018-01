Žilinská župa bude mať štyroch podpredsedov. Niektorým poslancom sa to nepáči

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má po takmer dvoch mesiacoch od ustanovujúceho zastupiteľstva nových podpredsedov. Po prvýkrát v histórii žilinskej župy budú na poste až štyria vicežupani.

29. jan 2018 o 12:33 Branislav Koscelník

ŽILINA. Poslanci krajského zastupiteľstva zvolili dnes do vedenia niekdajšieho primátora Rajeckých Teplíc Petra Dobeša pre oblasť regionálneho rozvoja. Ďalším podpredsedom je dlhoročný župný poslanec za Bytču Peter Weber, ktorý bude mať pôsobnosť pre oblasť územného plánovania, školstva a športu.

Poslanec národnej rady a splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík dostal na starosť oblasť dopravy a ďalší poslanec parlamentu a bývalý starosta Terchovej Milan Laurenčík má prinášať nové vízie pre oblasť cestovného ruchu.

Až traja podpredsedovia (Peter Dobeš, Milan Laurenčík a Peter Weber) sú z klubu OĽANO – SAS – KDH. Igor Janckulík vedie jeden z klubov nezávislých poslancov.

Županka Erika Jurinová pred poslaneckým zborom vyhlásila, že ide o jej vlastný návrh a za nomináciami si stojí. „Každý jeden z poslancov má stanovenú oblasť. Milan Laurenčík a Igor Janckulík budú pracovať bez nároku na odmenu. Peter Dobeš a Peter Weber budú dostávať 45 percent z platu predsedu samosprávneho kraja vrátane paušálnych náhrad,“ povedala.

Poslanec Ľubomír Kubáň počas rozpravy povedal, že mu chýba v dôvodovej správe dôvod, prečo by mal mať kraj až štyroch podpredsedov. Navyše v nej nenašiel vyčíslenie, koľko to bude župu stáť.

Županka Erika Jurinová reagovala na výhrady tak, že širšie vedenie pomôže pri rýchlejšom riešení úloh. „Platy by mali byt v podobnej výške, ako pri predchádzajúcom vedení, keď boli dvaja podpredsedovia.“

Aj dlhoročný poslanec Jozef Grapa vyjadril prekvapenie nad nomináciou štyroch podpredsedov. „Nie je tu tradícia štyroch podpredsedov a chýba mi v tom logika. Je to len kopírovanie vedúcich odborov a neviem, či každý podpredseda bude riadiť vedúcich odborov. Polemizoval by som aj s tým, že nie sú nároky na štyroch podpredsedov - prevádzka, cestovné autá, telefóny - to všetko niečo stojí, neviem sa vyrovnať s tým,“ namietal Grapa.

Pripomenul, že v minulosti boli vždy tolerantní aj k opozícii. „Heslom víťaz berie všetko sa vraciame niekoľko rokov naspäť, pretože už aj politická kultúra v parlamente sa posunula iným smerom,“ dodal.

Voľbu štyroch podpredsedov vyjadril nespokojnosť aj nováčik v poslaneckom zbore Ľubomír Bechný. „Prekáža mi, že traja vicežupani ste z jedného klubu a tá vyváženosť sa nedá poprieť. To nie je dobrý signál. Keď je veľa riaditeľov, vznikajú kompetenčné spory,“ obáva sa Bechný.

Poslanci si presadili procedurálny návrh, podľa ktorého sa podpredsedovia nevolili v jednom bloku, ale o každom rozhodovali osobitne. Každý zo štvorice nominovaných uchádzačov o kreslo vicežupana bol napokon zvolený bez väčších problémov.