Hokej hráva s chlapcami, na majstrovstvách sveta čelila hráčkam starším aj o tri roky

Nikola Nemčeková reprezentovala Slovensko na hokejovom šampionáte.

28. jan 2018 o 16:01 Dominika Mariňáková

Prvý mesiac roku 2018 priniesol hokejovému výberu dievčat do 18 rokov najväčšiu reprezentačnú akciu sezóny. Hoci v talianskom meste Asiago sa Slovenkám napokon nepodarilo triumfovať na Majstrovstvách sveta divízie I skupiny A, konečné desiate miesto je spoločne s rovnakou priečkou z minuloročného šampionátu najlepším umiestnením tohto mládežníckeho výberu na medzinárodnej scéne.

Patrila medzi najmladšie

Slovenské hokejistky bojovali o postup do elitnej kategórie až do posledného duelu, v ktorom však napokon podľahli Japonsku. Žilinský hokej na tomto podujatí zastupovala útočníčka Nikola Nemčeková. Tréner národného tímu Peter Kúdelka ju nominoval aj napriek tomu, že má ešte len pätnásť rokov a v kabíne patrila medzi najmladšie hráčky.

Prečítajte si tiež: Nech si deti vyberú, akému športu sa chcú venovať

„Boli sme super partia. Konflikty sa síce nevyhli ani nám, ale vždy sa dalo všetko vyriešiť. Už predtým sme mali rôzne zrazy, takže sme sa všetci už vlastne poznali. Myslím, že sme si rozumeli, staršie spoluhráčky nám pomáhali s mnohými vecami, poradili na ľade i mimo neho. Všetky sme si boli rovné, neboli medzi nami žiadne rozdiely,“ opisuje Nemčeková reprezentačný kolektív.

Podľahli Japonsku

Ten v Taliansku zvíťazil nad Maďarskom, Rakúskom, Nórskom i domácim družstvom, nad jeho sily boli až spomínané Japonky, ktorým slovenské reprezentantky podľahli 0:3. Ich prednosťou bol podľa žilinskej hokejistky najmä pohyb na ľade: „Japonky boli veľmi dobré korčuliarky. Boli všade, kde bol puk, dobre napádali a aj keď nemali až tak dobré strely, každú dokorčuľovali a dorážali. S tým sme si nevedeli podariť. Rovnako ako proti Taliansku, aj v zápase s nimi sme pokazili prvú tretinu, lenže proti takému súperovi sa nepriaznivý stav už otočiť nedal. Boli tam aj dobré momenty, ale chvíľami aj dosť chýb. Dúfam, že ak o rok budeme mať takúto príležitosť, tak už postúpime.“

O rok už budú skúsenejšie

Budúci rok by slovenský tím skutočne mohol mať šancu zabojovať o postup. Až jedenásť hráčok, ktoré sa predstavili v Taliansku, totiž bude môcť nastúpiť na šampionáte aj v roku 2019. Patrí medzi ne aj Nikola Nemčeková. „Ak by som sa dostala na majstrovstvá aj o rok, chcela by som pomôcť tímu ešte viac ako tentoraz, potiahnuť mladšie dievčatá, ktoré tam budú prvýkrát. Hrala som pre to, čo som mala na prednej strane dresu, nie pre to, čo som mala na chrbte. Snažila som sa byť prínosom pre kolektív. Síce ma mrzeli zahodené šance, ale vzhľadom na to, že to bol môj prvý šampionát, som celkom spokojná. Vždy to však môže byť aj lepšie,“ zhodnotila spätne svoje pôsobenie v národnom drese mladá športovkyňa.

(zdroj: Archív N.N.)

Počas sezóny hráva hokej prevažne s chlapcami, nastupuje v družstve žilinských kadetov. Keď jej to dovolí čas, odskočí si do ženskej extraligy, v ktorej oblieka dres Popradských líšok. „S chlapcami je jednoznačne lepší hokej, oveľa kontaktnejší, rýchlejší, predsa len, sú silnejší než ženy,“ hovorí Nemčeková na margo súťaženia s chlapcami.

V zápasovej praxi s nimi by chcela zostať čo najdlhšie a v budúcnosti by rada okúsila aj zahraničné klziská. „Čo sa týka hokejových idolov, mám pár obľúbených hráčov z NHL, napríklad Patricka Kanea. Chcela by som hrať čo najdlhšie s chlapcami a potom, ak sa zadarí, odísť do zahraničia. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie,“ uzatvára talentovaná hokejistka.