Hrad Hričov bude mať vlastnú stálu expozíciu v Dolnom Hričove

Pivničné priestory niekdajšej mýtnice najskôr prejdú archeologickým prieskumom.

27. jan 2018 o 4:11 Branislav Koscelník

DOLNÝ HRIČOV. Už sedem rokov sa partia nadšencov po malých krokoch snaží zakonzervovať ruiny Hričovského hradu tak, aby sa zachovalo aspoň torzo niekdajšieho hradu z polovice 13. storočia. Záchrancovia zo Združenia priateľov Hričovského hradu teraz chcú svoje aktivity posunúť na vyššiu úroveň.

V historickom objekte niekdajšej mýtnice v Dolnom Hričove plánujú vytvoriť expozíciu, kde by nielen ukázali výsledky svojej práce, ale vystavili aj predmety, ktoré pochádzajú z archeologických výskumov nad obcou Hričovské Podhradie.

„Každoročne realizujeme na hrade archeologické výskumy, pri ktorých sa nám podarilo získať množstvo zaujímavých nálezov, ktoré nám dotvárajú obraz o živote hradu. Myslím si že je potrebné, nielen ukázať, čo sa na hrade doposiaľ urobilo, ale aj prezentovať výsledky výskumov a poukázať na nové súvislosti, ktoré dopĺňajú celkové poznanie o hrade. Je pre nás tiež dôležité, aby dané nálezy neskončili niekde zabudnuté v depozitároch,“ priblížil zámery šéf združenia Jozef Mihálik.

Sám vyštudoval muzeológiu a niet sa čo čudovať, že pre uchovanie exponátov chce vytvoriť dôstojné priestory.

„So starostom Petrom Zelníkom z Dolného Hričova máme dobré vzťahy a navrhol nám, že by sme mohli expozíciu vytvoriť u nich v obci v budove kultúrneho domu. Na realizáciu expozície budeme mať v nájme dve prízemné miestnosti a pivnicu, ktorú je potrebné postupne upraviť na vhodný expozičný priestor,“ povedal výkonný riaditeľ Združenia priateľov Hričovského hradu.

Samosprávu Dolného Hričova nápad zaujal. Uvedomujú si, že projekt môže zvýšiť turistický potenciál obce, spropagovať históriu regiónu, ale aj vytvoriť priestor na ďalšie kultúrne podujatia, prednášky, besedy a výstavy.

„Mali sme priestory v kultúrnom dome voľné, kde bolo kedysi fitnescentrum. O posilňovňu ďalej nebol záujem, tak sme sa dohodli s chlapcami, že by tu mohla byť expozícia. Je to v historickej budove starej mýtnice, takže má to súvis aj s hradom,“ povedal starosta Dolného Hričova Peter Zelník o projekte, ktorý by sa mohol stať kultúrno-informačným centrom obce.

Obecní poslanci už za symbolické euro mesačne odsúhlasili prenájom priestorov na prízemí, ale aj v pivničných priestoroch domu, ktorý je druhou najstaršou budovou v obci. Objekt postavili v 16. storočí ako mýtnicu s obranným charakterom. Poschodová budova mala na prízemí priechod, kde sa vyberalo mýto. V objekte dodnes zostali zachované klenby.

Dobrovoľníkov z Hričovského hradu lákajú historické priestory budovy, kde v nedávnej minulosti sídlil národný výbor, pošta, knižnica i kino. Časť pivnice je totiž zasypaná. Skôr než priatelia Hričovského hradu sprístupnia v Dolnom Hričove expozičné priestory, plánujú zabudnuté časti budovy odkopať, vyčistiť a urobiť archeologický výskum pod dohľadom archeológa z Krajského pamiatkového úradu. Spoločne s obcou už poslali na Ministerstvo kultúry projekt a dúfajú že na pamiatkovo-archeologický prieskum získajú grant.

„V prvej fáze by sme chceli do budovy umiestniť etnografické materiály, ktoré zozbierala obec Dolný Hričov. Získanie exponátov z múzeí je zdĺhavý proces a kým sa nám podarí získať všetky predmety, budeme v priestoroch organizovať menšie dočasné výstavy,“ načrtol plány Jozef Mihálik a dodal, že v budúcnosti plánujú vytvoriť stálu expozíciu.

„Od výstavy očakávame, aby bola používaná pri vzdelávaní detí zo Základnej školy Dolný Hričov, aby u domácich obyvateľov vzbudila hrdosť na vlastnú históriu a prilákala do obce aj na hrad návštevníkov, ktorí by sa dozvedeli niečo viac o hrade,“ dodal.

Názov hradu Hričov je odvodený od slova grič, čo znamená skala. Hrad má pôvod v polovici 13. storočia. Mal viacerých majiteľov. V roku 1563 celý hričovský majetok odkúpil František Thurzo. Keďže Thurzovci na Hričove nesídlili a nevenovali jeho obrane a údržbe dostatočnú pozornosť, bol hrad počas bočkajovského povstania v roku 1605 spustošený hajdúchmi. Ku koncu 17. storočia je už Hričov na svoju dobu málo pohodlný. Pre opustený hrad je to začiatok zániku a rozpadu.