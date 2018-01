Tesné, no cenné víťazstvo žilinských hokejistov

Na súboj s Trenčínom bola v Žiline zvedavá viac ako tisícka divákov.

26. jan 2018 o 23:50 TASR

MsHK DOXXbet Žilina - HK Dukla Trenčín 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 33. Kozák (Pospíšil, M. Tvrdoň), 36. M. Tvrdoň (Kozák, Pospíšil) - 8. Mikula (Olvecký). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel Bogdaň, Gavalier, vylúčení: 6:6, navyše: Bohunický (Trenčín) 10 minút

za bitku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1003 divákov.

Žilina: Tomek P. Mikuš, Kozák, Andersons, Juraško, Mazanec, Hatala, Mich. Roman, Mendrej Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň, Konečný, Holovič, Klimenta - J. Jurík, Ondruš, Švihálek, Rogoň, Húževka, Stupka.

Trenčín: Hiadlovský L. Romančík, Frhauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Bačík, Pač Bezúch, Olvecký, Hossa Sojčík, Sádecký, T. Varga M. Hecl, R. Dlouhý, Mikula D. Hudec, J. Pardavý ml., J. Švec.



Žilinčania zamiešali zložením útokov, hosťom zase pribudli do zostavy hráči z bratislavského Slovana Sádecký, Hecl a Bačík. Domáci pôsobili v úvodnej desaťminútovke zakríknuto a v 8. minúte inkasovali, keď vylúčenie Kozáka potrestal štyri sekundy pred jeho návratom na ľad pri ľavej žrdi dôrazný Mikula. "Vlci" mohli vyrovnať v presilovke v 12. minúte, ale na prekonanie Hiadlovského nenašli recept.

Prečítajte si tiež: Dostali ultimátum! Žilinskí hokejisti musia do konca januára získať minimálne desať bodov

Do ďalšej početnej výhody, dokonca na 15 sekúnd aj dvojnásobnej sa dostali potom hostia, Tomek však všetko zlikvidoval. Hostia však naďalej tvrdili muziku, držali domácich ďaleko od vlastnej bránky a Švec s Pardavým mohli zvýšiť ich náskok. V druhej tretine mal síce Trenčín viac z hry, ale svoj chudobný náskok aj napriek niekoľkým sľubným šanciam nedokázal zvýšiť, pretože Tomek bol pozorný.

Žilinčania si zase nepomohli ani presilovkou, ktorú hrali od 25. minúty, ale v tej ďalšej už dokázali vyrovnať. Cebáka v 33. minúte poslal po 19 sekundách pobytu na trestnej lavici späť do hry Kozák, keď zakončil kombináciu domácich. Aj v ďalšej početnej výhode Žilina skórovala, tentoraz zakončil dobrú spoluprácu Tvrdoň a poslal svoj tím prvýkrát do vedenia.

Trenčín mohol vyrovnať hneď vzápätí, no presilovka sa mu aj vďaka obetavej hre "vlkov"

nevydarila a tak šli na druhú prestávku spokojnejší domáci. Trenčania chceli v záverečnej tretine minimálne vyrovnať, ale dlho sa im to nedarilo. Navyše sa od 45. minúty museli brániť presilovke Žiliny. Prežili ju a do výhody sa o niekoľko minút dostali aj oni, lenže nastrelili v nej iba hornú žŕdku vďaka Olveckému.

"Vlci" mohli v oslabení dokonca zvýšiť vedenie, ale Švihálek situáciu 2 na 1 nevyriešil najlepšie. Vojaci v záverečnej desaťminútovke tlačili domácich a snažili sa o vyrovnanie, Tomek však aj s prispením obetavých spoluhráčov odolával. Dve minúty pred koncom Varga nastrelil Tomeka iba do masky a tréner Oremus nechal následne po oddychovom čase Hiadlovského 111 sekúnd pred koncom na striedačke. Dukla sa snažila o vyrovnanie, ale jej tlak neprišiel a "vlci" si tesné víťazstvo ubránili.

Povedali po zápase:

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Prvú tretinu sme nemali dobrú, ale potom sme si v kabíne k tomu niečo povedali. Hráči sa potom viac držali na puku, boli agresívnejší, z čoho plynuli súperove fauly a dve presilovky sa nám podarilo využiť. Disciplinovaný výkon podporený výborným gólmanom rozhodol o tom, že sme získali tri body."

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Prvá tretina bola podľa našich predstáv, mali sme v nej dobrý pohyb, ale počet našich strelených gólov za posledné zápasy je veľmi nízky, a to rozhodlo aj o našej prehre. Spokojnosť s druhou a treťou tretinou z našej strany určite nemôže byť, a preto sme zápas so Žilinou nemohli zvládnuť. Musíme si rýchlo vstúpiť do svedomia a hrať celých 60 minút."