Vážna nehoda. Kamión sa zrazil s osobným autom

Nehoda sa stala pri odbočke do obce Stráňavy. Kolóny siahali až do Vrútok.

25. jan 2018 o 18:11 Alexandra Janigová

ŽILINA. Podľa hlásenie zo stránky Dopravný servis-okres Žilina došlo pred odbáčaním do obce Stráňavy k vážnej dopravnej nehode. Podľa prvotných informácii išlo o nehodu kamióna a osobného auta. Starší muž na osobnom aute mal prejsť do protismeru, kde došlo k nárazu.

Tvorili sa kolóny. (zdroj: Michaela Šlesárová Kepičová)

Prečítajte si tiež: Polícia zverejnila video z hrozivej nehody siedmich vozidiel pri Hypertescu

Na miesto ihneď vyrazili všetky záchranné zložky. Kolóny v smere z aj do Martina siahajú už od Vrútok. Potvrdili nám to aj ľudia na ceste. "Nevieme presne, čo sa stalo, ale okamžite sme to otočili už vo Vrútkach, kde už autá stáli" povedala nám čitateľka Ľubica, ktorá smerovala do Žiliny.

Správu budeme aktualizovať.