Atléti ŠKP Žilina opäť medailoví, brali zlato aj tituly majstrov kraja

Výprava mladých Žilinčanov bojovala o cenné kovy na krajskom šampionáte.

25. jan 2018 o 16:07 Roman Coma

V sobotu, 13. januára, sa v Banskej Bystrici uskutočnili Majstrovstvá Stredoslovenského kraja jednotlivcov mladších žiakov a prípravky aj za účasti atlétov klubu ŠKP Žilina. Tak, ako po minulé roky, aj táto sezóna začala úspešne, o čom svedčí aj medailová bilancia Žilinčanov – tri zlaté, jedna strieborná medaila a k tomu sa pridali ešte ďalšie skvelé umiestenia.

Zlato získala prípravkárka a mladší žiak

Najúspešnejšou pretekárkou ŠKP bola prípravkárka Saška Duháčková. V prvej disciplíne, ktorou bol skok do diaľky, sa prebojovala do finálovej osmičky. V samotnom finále skočila 351 cm a len o centimeter zaostala za zlatom, ale zisk striebornej medaile veľmi potešil. V behu na 60 m vo veľkej konkurencii 55 pretekárok postúpila do finálovej päťky z prvého miesta. Vo finálovom behu nedala svojim súperkám šancu a získala zlatú medailu a titul halovej majsterky kraja na rok 2018. Treťou disciplínou, v ktorej nastúpila, bol skok do výšky, ktorý absolvovala po prvýkrát na súťaži a všetkých veľmi prekvapila výkonom 122 cm a ziskom zlatej medaily!

Ďalším medailistom bol v kategórii mladších žiakov Michal Bačík, ktorý si v skoku do diaľky vytvoril osobný rekord (470 cm) a ten mu zabezpečil titul majstra kraja i zlatú medailu. Michal sa predstavil aj v behu na 60 m, postúpil do finálovej päťky, tam však mal obrovskú smolu. Prvý beh, v ktorom skončil na treťom mieste, bol opakovaný, druhý rozbeh asi po 20 m zrušili, no Michal si to v zápale boja uvedomil až po 50 m a, samozrejme, do tretieho behu mu už nestačili sily a skončil na štvrtom mieste.

Michal Bačík (v strede) na stupni víťazov po úspechu v skoku do diaľky. (zdroj: ŠKP Žilina)

Absolvovali prvé preteky

V kategórii prípraviek sa pretekov zúčastnil Dávid Gottwald, ktorému finále na 60 m ušlo len o dve miesta, celkovo skončil na peknej siedmej priečke. Skok do diaľky absolvoval premiérovo, jeho výkon bol 301 cm, čo stačilo na 18. miesto. V behu na 1000 m skončil na šiestej pozícii, ale mal na omnoho lepšie umiestenie, keďže úvod bežal veľmi rýchlo a tempo neudržal. Tomáš Briš v behu na 600m obsadil 11. miesto a na 60-tich metroch 16. miesto. Michal Kocifaj si v behu na 60 m vytvoril nový osobný rekord, v behu na 600 m skončil ôsmy. Lukáš Raab v behu na 60 m obsadil 19.miesto a v behu na 600 m, ktorý bežal prvý raz, skončil na 36. pozícii. Emma Hudecová mala vyrovnané umiestnenia, na šesťdesiatke 12. miesto, v skoku do diaľky 14. miesto a v behu na 600 m bola devätnásta. Sárka Kotešovcová, Sima Zábojníková a Saša Cingelová boli na svojich prvých pretekoch, počas ktorých sa hlavne oboznamovali s atmosférou a dianím na tartanovej ploche, pričom statočne bojovali a to hlavne so 600-metrovou traťou.

V kategórii mladších žiakov nás reprezentovali štyria atléti. Jan Čanecký skončil na 60 m bez osobáku, všetko si to ale vynahradil v skoku do diaľky – 348cm a 19. miesto. Rafael Výrostko zabojoval v behu na 600 m, dobehol na peknom 7.mieste. V behu na 60 m nepostúpil do finále. Šimon Hudec a Richard Michlík v behoch na 60 m a 600 m nezlepšili svoje osobné maximá a skončili v druhej dvadsiatke pretekárskeho poľa.

V kategórii dievčat sme mali štvornásobné zastúpenie. Tereza Kaprálová v behu na 60 m skončila na deviatej priečke a k nej pridala ďalšie kvalitné umiestnenie v behu na 600 m (12.miesto). Majka Kocifajová, Kristína Kučeráková a Simona Pirošíková, pre ktorú to boli prvé preteky, absolvovali beh na 60 m, no nepostúpili do finále. Beh na 600 m bol pre ne viac-menej skúškou vytrvalosti, ale statočne bojovali.