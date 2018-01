Futbalový trávnik si vyžaduje starostlivosť v každom ročnom období

Systém podobný podlahovému kúreniu majú aj na žilinskom futbalovom štadióne.

24. jan 2018 o 20:43 Dominika Mariňáková

S príchodom januárového snehu pribudla Milanovi Chmeliarovi z MŠK Žilina ďalšia pracovná povinnosť. Hoci jeho meno čitateľom pravdepodobne veľa nehovorí, pre žilinský futbal je dôležitou osobou. Stará sa totiž o to, aby hráči mohli vybehnúť na bezproblémový, pripravený trávnik.

„Ten sneh ma veľmi nepotešil, ale je to moja práca,“ hovorí pri poznámke o zimnom počasí. Jeho práca často zahŕňa kompletných sedem dni v týždni, najmä teraz, v zime, začína už skoro ráno. „Keď sneží, som tu už okolo štvrtej, piatej ráno. Nejde len o trávnik, musím sa postarať aj o okolie, cesty. Aby bolo všetko pripravené, keď ľudia prídu na siedmu do práce,“ popisuje svoju pracovnú náplň.

Sneh radšej topia ako odhŕňajú

Prioritnou činnosťou však predsa len ostáva starostlivosť o trávnik. Výmenou prírodného trávnika za umelý v roku 2016 síce odpadla úloha kosenia, no aj o umelý koberec sa treba starať. V zime je to ešte o niečo špecifickejšie: „Predovšetkým sledujeme počasie. Keď vidíme, že sa blíži zima a má snežiť, tak zakúrime. Momentálne sa snažíme udržať takú teplotu, aby sme nemuseli často odhŕňať sneh. Sneh ani mráz trávnik nepoškodia, ale odhŕňanie môže. Radšej teda sneh rozkefujeme a roztopíme.“

Systém podlahového kúrenia, ktorý dnes nájdeme v nejednom dome či byte, má aj hlavná hracia plocha MŠK. Jeho využívanie predstavuje najväčší rozdiel v starostlivosti o trávnik v zimnom a letnom období. „Jedenásteho sme zapínali kúrenie, teplotu udržiavame približne na dvadsiatich stupňoch, desať centimetrov pod zemou,“ vysvetľuje Chmeliar.

Práca, ktorá musí baviť

Trávnatý koberec na žilinskom štadióne je rok a pol starý, podľa Chmeliarových slov však je zreteľné, že je naplno využívaný: „Vyťaženosť sa ráta na hodiny, je to tak päť či šesť hodín denne. Keď nám boli robiť každoročnú generálku ihriska, povedali, že na to, že má za sebou rok, tak sme na hrane. Vidieť, že sa na ihrisku hráva, je dostatočne využívané.“

Práca trávnikára má svoje špecifiká v každom ročnom období. Spoločným menovateľom však je, že ju každý deň musíte robiť so srdcom. „Toto musíte milovať. Robím to už jedenásty rok a viem, že to nie je len tak. To vás musí baviť,“ dodáva Milan Chmeliar.