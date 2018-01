Označujú ho za Saganovho nástupcu, jazdiť bude za taliansky tím

Petra Sagana a jeho nasledovníka Matúša Štočeka okrem rovnakého trénera spájajú aj úspechy nielen na ceste.

24. jan 2018 o 12:46 Dominika Mariňáková

Desať národných majstrovských titulov, piate miesto na Svetovom pohári či 21. priečka na cyklistických Majstrovstvách sveta juniorov. Matúš Štoček, talentovaný cyklista z Veľkého Rovného a odchovanec žilinského Cyklistického spolku – Akadémie Petra Sagana, zhodnotil uplynulú sezónu, v ktorej dosiahol spomínané umiestnenia, ako priemernú. V tej ďalšej sa už bude preháňať predovšetkým po talianskych cestách.

Dvojnásobný cyklistický Talent roka na Slovensku odišiel do Talianska predminulý týždeň. Pripojil sa k tímu Petroli Firenze Maserati Hopplà, s ktorým sa po prestupe pripravuje na novú sezónu. „Je tu veľa nových vecí, predovšetkým nový jazyk. Chalani sú v pohode, celkom si rozumieme. Vedenie je tiež dobré a má so mnou trpezlivosť, keďže taliančinu ešte neovládam. Zatiaľ som však spokojný,“ prezradil Matúš Štoček prvé dojmy zo svojho nového pôsobiska.

S prestupom pomohol Peter Sagan

Na prestupe osemnásťročného talentu sa podieľal aj jeho starší a skúsenejší žilinský rodák Peter Sagan. „Začalo to po výhre Sagana na šampionáte v Nórsku. Môj, dnes už bývalý, tréner Novosad sa opýtal Sagana, či by nevedel osloviť v Taliansku nejaký tím. Peťo povedal, že za opýtanie nič nedá a napokon to vyšlo,“ rekapituluje Matúš Štoček.

Ako zareagoval on či jeho najbližší na záujem talianskeho tímu? „Bol som práve na internáte, ležal som v posteli a pozeral film. Zrazu mi zazvonil mobil, volal manažér tímu, že ma chcú. Po telefonáte prišla obrovská radosť. Hneď som volal rodičom, ktorí to prežívali rovnako. Kamaráti mi tiež prajú a podporujú ma. Asi nie je úplne bežné, odísť v osemnástich do zahraničia, ale celý čas robím všetko pre to, aby som sa posúval ďalej. Moji rodičia to chápu a podporujú ma.“

Úspechy na dráhe

Mladého cyklistu často prirovnávajú k trojnásobnému majstrovi sveta. Okrem toho, že oboch v Žiline viedol tréner Milan Novosad (Štoček pôsobil aj pod vedením Michala Vyšňu, pozn. red.), obaja koketovali aj s inými druhmi cyklistiky. Peter Sagan sa v mladosti stal majstrom sveta v horskej cyklistike, Matúš Štoček žne úspechy na dráhe. V roku 2017 bol dokonca v rámci dráhovej cyklistiky ocenený na Zlatom pedáli. Podľa jeho vlastných slov však dráhu vníma len ako bonus. „Určite sa chcem venovať cestnej cyklistike, dráha je ako doplnok,“ hovorí. V novom pôsobisku by si svojej hlavnej disciplíny mal užiť nadostač: „Je tu veľa nových vecí, spôsoby tréningu, podmienky a tak ďalej. Určite budem jazdiť Taliansky pohár, čo sa týka ďalších pretekov, ešte sa o nich len dozviem.“

Namiesto zasnežených svahov asfaltové cesty

On sám sa pri zmienkach o podobe s Petrom Saganom usmieva. Momentálne azda najväčšia hviezda svetovej cyklistiky je podľa neho niekde inde: „Porovnávať niekoho so Saganom je celkom zábavné. On už niečo dokázal, zatiaľ čo ja sa snažím dostať na úroveň, na ktorej by som vôbec mohol niečo dokázať. Keď som dorazil do Talianska, písal som mu, že som tu a že mu ďakujem. Odpísal, že sa mám držať.“

Matúš Štoček v detstve začínal s lyžovaním. K bicyklu sa dostal neskôr, v rámci letnej prípravy a učaroval mu natoľko, že zasnežené svahy vymenil za asfaltové cesty. Tie sa pred ním teraz kľukatia doďaleka a ani on sám sa neodváži predpovedať, čo ho čaká za ďalšími zákrutami. „Teraz sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle. A v budúcnosti ísť najvyššie, ako sa dá,“ hovorí Matúš Štoček. Nie je druhým Petrom Saganom. Ten je totiž jedinečným športovcom v mnohých ohľadoch. No mohol by byť ďalším odchovancom žilinskej cyklistiky, ktorý bude sebe i druhým prinášať jazdením radosť.