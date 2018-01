Na stanicu konečne bezbariérovo? Železnice plánujú veľké zmeny

Na železničnej stanici pribudne nový bezbariérový podchod aj ďalšie nástupište. Komplexnú rekonštrukciu celej stanice však železnice neplánujú.

23. jan 2018 o 18:19 Alexandra Janigová

ŽILINA. Železničnú stanicu v Žiline čakajú veľké zmeny. Pribudne nový bezbariérový podchod, ktorý povedie až na nástupištia. Tých bude tiež viac. „Potreba tretieho nástupišťa vyplynula z výhľadovej frekvencie cestujúcich. Tretie nástupište výrazne prispeje k progresívnemu riadeniu osobnej dopravy v uzle Žilina, radeniu súprav a sledov vlakov podľa jednotlivých smerov,“ povedala Martina Pavliková, hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky.

Nové nástupište

Výstavba nástupišťa bude v zmysle harmonogramu prác dodaného zhotoviteľom stavby. Momentálne ešte nie je začaté výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. Zmeny nastanú aj v starom podchode, ktorý je roky v zlom stave. Plánujú ho predĺžiť až na ulicu Uhoľná. „Predĺženie podchodu zabezpečí mimoúrovňový bezkolízny prístup obyvateľov Žiliny k športovým areálom,“ doplnila. Najväčšou novinkou bude asi nový podchod, ktorý umožní konečne na stanicu aj bezbariérový prístup. „Nový podchod bude slúžiť výlučne pre prístup cestujúcich na nástupištia. Podchod je riešený ako ostatné podchody na modernizáciách predchádzajúcich železničných staníc. Z výhľadovej frekvencie cestujúcich vyplynuli požiadavky na prístup cestujúcich na nástupištia, na základe týchto požiadaviek bol naprojektovaný tento podchod,“ priblížila hovorkyňa. To, kedy bude hotový, ešte nie je známe. V oboch podchodoch budú orientačné prvky pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby. Nový podchod,ktorý bude slúžiť len pre prístup na a z nástupíšť, bude riešený i s výťahom na každé nástupište a tiež do budovy riadenia dopravy, čím sa zabezpečí prístup na nástupištia i pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Zároveň v budove riadenia dopravy budú eskalátory, vedúce do tohto podchodu. Do podchodov budú umiestené informačné tabule o príchodoch a odchodoch vlakov, rozhlas, osvetlenie a kamerový monitorovací systém.

Pribudnú parkovacie miesta

Výstavba parkoviska bude tiež jednou zo zmien. V priestoroch zmodernizovanej železničnej stanice bude 52 parkovacích miest. Modernizácia sa dotkne aj toaliet. „Rekonštrukcia WC bude v zmysle harmonogramu prác, dodaného zhotoviteľom stavby. Momentálne ešte nie je začaté výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. Zrekonštruované WC budú riešené v zmysle hygienických a sociálnych štandardov, tak ako všade na ostatných verejných miestach. Je samozrejmosťou, že po rekonštrukcii bude na stanici WC pre osoby so zníženou pohyblivosťou.“ Aj napriek týmto „kozmetickým“ úpravám železnice nepočítajú s komplexnou rekonštrukciou celej stanice. „Rekonštrukcia celej budovy stanice Žilina nie je predmetom modernizácie uzla Žilina.“