Lesného robotníka zachraňoval vo Vrátnej vrtuľník

Muž si pri práci poranil nohu, hlavu a bolo podzrenie na úraz chrbtice.

23. jan 2018 o 14:01 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Dnes napoludnie vyslali horských záchranárov zo strediska Malá Fatra na pomoc 32-ročnému lesnému robotníkovi. Muž sa vážne zranil vo Vrátnej doline pri odstraňovaní kalamity v blízkosti lyžiarskeho svahu na Pasekách.

„Mal poranenú dolnú končatinu a podozrenie na úraz chrbtice. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a odovzdali ho privolanej posádke vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, s ktorou pokračoval do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia,“ priniesli horskí záchranári informáciu na svojom webe.

Informáciu potvrdila aj hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. "Počas ťažobných prác zasiahol jeden uvoľnený strom pilčíka do oblasti hlavy a dolnej končatiny. Po pristáti záchranárskeho vrtuľníka na vhodnom a bezpečnom mieste mu lekár leteckých záchranárov poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne bol preložený na palubu a so zlomeninou dolnej končatiny v oblasti členka a otrasom mozgu bol v stabilizovanom stave leteckými záchranármi prevezený do Fakultnej nemocnice v Žiline."