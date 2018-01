Po stopách Hamšíka. Nicolas Špalek mieri do talianskej Brescie Calcio

Taliansky klub dal svetu viacerých výborných hráčov.

23. jan 2018 o 9:36 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Ďalší, dnes už bývalý, šošon si kupuje letenku do zahraničia. Po Róbertovi Mazáňovi sa s tímom MŠK Žilina lúči aj 20-ročný krídelník Nicolas Špalek. Rodák zo Šale mieri na apeninský polostrov, kde bude obliekať dres druholigového celku Brescia Calcio.

Tri roky pod Dubňom

„Niko bol u nás už tretí rok a mal ambíciu posunúť sa ďalej. Po vzájomných rozhovoroch o záujme z talianskej Brescie, ktorá mu vyhovovala, sa napokon rozhodol súhlasiť s prestupom. V novom pôsobisku mu želáme veľa šťastia," uviedol pre klubový web MŠK športový manažér Karol Belaník.

Prečítajte si tiež: Futsal: Makroteam víťazne, MŠK s prehrou

Nicolas Špalek sa stal súčasťou organizácie šošonov v zime 2015, za klub odohral 103 súťažných duelov, v ktorých vsietil 22 gólov a na 23 prihrával. V minulosti pôsobil aj v mužstvách FC Nitra a Spartak Trnava.

Ďalší krok v kariére

"Bol som rád, že sa o mňa Brescia zaujíma. Je to pre mňa nová výzva a budem sa snažiť čo najviac napredovať. S takým cieľom som prišiel aj do Žiliny, podarilo sa mi to, takže sa budem snažiť nadviazať na tú prácu. Myslím si, že to môže byť zase ďalší dobrý krok v mojej kariére. Samozrejme, to sa uvidí, ja si myslím, že to bude zas celé o mne, či budem makať a pracovať na sebe," uviedol vo videorozhovore pre klubový web dvadsaťročný futbalista.

Dodal, že so Žilinou prežil mnoho: "Je to ťažké takto zhrnúť, pretože toho bolo strašne veľa. Mal som titul, mám tu strašne veľa dobrých kamarátov, sú tu perfektní ľudia a určite mi to bude všetko veľmi chýbať."

Brescia Calcio je taliansky druholigový tím, ktorému v aktuálnej tabuľke Serie B patrí 18. priečka. Jeho farby v minulosti hájili hráči ako Roberto Baggio, Andrea Pirlo či Josep Guardiola, do sveta veľkého futbalu práve z tohto klubu vykročil aj Marek Hamšík.