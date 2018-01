Veľkolepý športový areál v Žiline má reálnejšie kontúry. Architekti ukázali svoje predstavy

Samospráva mesta Žilina už onedlho určí, ktorú z víťazných štúdii, ktoré vyšli z architektonickej súťaže, posunie na ďalšie rozpracovanie.

23. jan 2018 o 4:15 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinská radnica aj napriek neistej podpore zastupiteľstva sa krok po kroku posúva v plánoch vybudovať rozsiahly športový komplex na pravej strane Váhu. Ak by sa zámer podaril, oproti futbalovému štadiónu MŠK by vznikol okrem multifunkčnej športovej haly aj zimný štadión, plaváreň, samostatný atletický štadión, areál vodáckych športov, tenisová hala, či hotel.

Žilinskému športu výrazné chýba dôstojný športový stánok. Po tom, ako stroskotali niekdajšie plány umiestniť športový areál medzi Mestskou plavárňou a Žilinskou univerzitou, sa mesto pohráva s možnosťou postaviť komplex popri Ľavobrežnej v lokalite Sihoť, kde je dvadsaťhektárový pozemok.

Prečítajte si tiež: Lovecká sezóna sa skončila. Neveľká populácia vlkov v Malej Fatre vyviazla bez ujmy

Radnica spolu s odborníkmi na konci minulého roka vyhodnotila verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. Architekti ukázali svoju predstavu, ako by mal budúci Areál športu Dubeň vyzerať.

Porota napokon z deviatich návrhov vybrala až dvoch víťazov. Ktorú zo štúdií sa napokon mesto rozhodne ďalej rozpracovať, ešte nie je jasné. Vedenie samosprávy sa v minulých dňoch stretlo so zástupcami architektonických štúdii, aby si vyjasnili ďalší postup. Na stretnutí uchádzači odprezentovali svoje súťažné návrhy a očakáva sa od nich, že v ďalšom kole preukážu, či majú splnené povinnosti voči štátu.

„V ďalšej etape budú oboznámení so zmluvnými podmienkami a vyzvaní na predloženie svojich cenových ponúk. Podpis zmluvy predpokladáme koncom februára. Ďalšie kroky v súvislosti s prípravou projektu vyplynú zo zmluvy o dielo, ktorá sa v súčasnosti pripravuje,“ priblížila ďalšie kroky hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Najskôr hala

Primátor Žiliny Igor Choma je presvedčený, že lokalita pod Dubňom je jediná možná z pohľadu územného plánu, kde by mohol megakomplex za 60 miliónov eur vzniknúť.

„Máme tam obrovský priestor od vodného diela, ktorý by mohol slúžiť športu, oddychu, relaxu. Treba sa len do toho pustiť, to je všetko. V každom prípade je potrebné tento proces rozbehnúť. Nikto nemôže povedať, že v Žiline športoviská netreba. Nie sú a musíme ich vystavať,“ povedal primátor.

Naznačil, že radnica mení taktiku a nebude komplex budovať naraz, ale po jednotlivých častiach. „Môj zámer je stále taký, aby sme spracovali územné rozhodnutie pre celý areál, a potom už stavebné povolenia riešili pre jednotlivé objekty tak, ako budú dôležité pre športy, ktoré najviac chýbajú v meste,“ prezradil Igor Choma s tým, že ako prvá by mohla stáť multifunkčná športová hala.