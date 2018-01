Zo Žiliny do volejbalovej extraligy. Juraj Kalužný si zvyká si na východniarčinu

"Keď sa so mnou niekto začne rýchlo zhovárať po východniarsky, tak na neho len pozerám a domýšľam si význam," hovorí Kalužný.

21. jan 2018 o 18:28 Dominika Mariňáková

Žilinskí volejbalisti prišli v závere druhého januárového týždňa o svojho kapitána. Našťastie, nie je za tým žiadne zranenie, Juraj Kalužný získal extraligový angažmán v tíme TJ Slávia Svidník.

Prestup z prvej ligy do najvyššej súťaže sa udial rýchlo i trošku nečakane. „Na spoločné tímové fotenie prišiel jeden z našich sponzorov, ktorý zároveň spolupracuje aj so Svidníkom. Videl aj náš zápas a po ňom prišiel za mnou, že sa mu páčila moja hra a rád by ostal so mnou v kontakte. O pár dní neskôr som dostal šancu zatrénovať si s chalanmi zo Svidníka a absolvoval som aj jeden priateľský duel v poľskom Krosne. Po troch dňoch strávených vo Svidníku bola ponuka na stole a ja som súhlasil,“ vysvetlil Juraj Kalužný.

Hrával aj v Nemecku

Dvadsaťštyriročný volejbalista začal s týmto športom pomerne neskoro, vo veku 17 rokov mu prišiel na chuť práve v Žiline. Po dvoch rokoch v družstve kadetov a juniorov odišiel do prvoligového Martina, pôsobil aj v Nitre a v nemeckom Eltmanne. Následne sa vrátil pod Dubeň, kde hájil farby VO AC UNIZA Žilina. Teraz ho čakajú extraligoví súperi.

„Rozdiel medzi prvou ligou a extraligou je určite v kvalite a skúsenostiach hráčov. Poznám však niekoľko chalanov z prvej ligy, ktorí by mohli hneď teraz nastúpiť v extralige,“ hovorí rodák z Kysuckého Nového Mesta. Vedenie svidníckeho tímu ho už oboznámilo s úlohami, ktoré by mal napĺňať: „Do konca sezóny by som mal pomôcť mužstvu na postoch prihrávajúceho smečiara či libera.“

Extraliga v drese Žiliny?

S úsmevom hovorí o špecifickej „východniarčine“, ktorou hovoria jeho spoluhráči: „Pomaly si zvykám na miestny prízvuk a slang, ale priznám sa, že keď sa so mnou niekto začne rýchlo zhovárať po východniarsky, tak na neho len pozerám a domýšľam si význam.“

Extraligový prestup mu v žilinskom klube dopriali, pri súčasných výsledkoch však o najvyššej súťaži môže potenciálne pomýšľať aj celok VO AC UNIZA Žilina. Po štrnástich kolách prvej ligy bojuje o najvyššiu priečku. Prichádzal by v prípade žilinského extraligového postupu do úvahy návrat Juraja Kalužného? „Jedným z mojich snov bolo vždy hrať extraligu v žilinských farbách v nejakej veľkej hale akou je napríklad ,Korytnačka´. Vrátil by som sa, ak by bola možnosť a vyhovujúce podmienky.“