Pozor, na ceste sú klince! Značkou upozornil žilinský poslanec na dlhodobý problém

Kritická dopravná situácia v čase špičky v Bánovej priniesla radikálne riešenie. Obyvateľ mestskej časti sa bráni prejazdu áut klincami.

16. jan 2018 o 8:15 Branislav Koscelník

ŽILINA. V žilinskej mestskej časti Bánová komusi prekážajú autá, ktoré prechádzajú po miestnych cestách. Na uliciach Osvety a Orlík sa už niekoľko mesiacov objavujú klince a železné predmety. V noci ich neznámy obyvateľ rozsypáva po uliciach. Chce tak vystrašiť vodičov a prinútiť ich, aby si hľadali iné cesty na prejazd cez mestskú časť.

„Vravela mi o tom dcéra. Vraj jej známy už dostal na ceste defekt. Neviem, kto by to robil. Bývame tu skoro samé vdovy,“ uvažuje staršia obyvateľka ulice Orlík. „Nerozumiem, prečo to niekto robí. Je to verejná cesta. Každý sa chce dostať do práce a do školy,“ dodala.

Prečítajte si tiež: Policajti pátrajú po šoférovi, ktorý sa medzi Žilinou a Martinom zavesil na sanitku

Obyvatelia mestskej časti využívajú bočné ulice, aby sa vôbec dostali z Bánovej smerom do centra mesta. V čase špičky je pre vodičov takmer neprekonateľnou prekážkou križovatka pri „Fackárni.“ Cesta je mimoriadne vyťažená a vodiči z Bánovej ňou prechádzajú ako poslední. „Ak by nás niekto nepustil, tak tu stoja autá v rade pred križovatkou po celej Bánovej,“ upozornil na sociálnej sieti Dávid.

Križovatka je navyše dosť nebezpečná a autá sa často dostávajú do kolízií. Len v minulom roku na tomto mieste riešili policajti štyri dopravné nehody, pri ktorých bola jedna osoba ľahko zranená a ďalších šesť škodových udalostí.

Vodiči si tak hľadajú alternatívne trasy, aby sa vyhli nebezpečnej a neprehľadnej križovatke. To sa zrejme nepáči obyvateľovi, ktorý sa prejazd vodičom snaží skomplikovať a odradiť ich od jazdy po inej ako hlavnej ceste.

Tabuľa má informovať

Na bánovského „démona“ upozornili občania poslancov mesta už na minuloročnom aprílovom stretnutí. A keďže sa situácia neupokojovala a defektov pribúdalo, oslovili aj tamojšieho mestského poslanca Branislava Delinčáka. Ten je konateľom spoločnosti, ktorá vyvíja a vyrába informačné systémy a tabule. Navrhli mu, aby pomohol osadiť tabule, ktoré budú vodičov informovať o riziku prejazdu ulicami.

Pred Vianocami pri najkritickejšej ulici nainštalovali informačné značky, ktoré nemajú zrejme nikde obdobu. Branislav Delinčák priznáva, že umiestnením upozornenia „Pozor, klince na ceste!“ chcel vyhovieť obyvateľom, ktorí ho žiadali o pomoc.