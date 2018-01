Prišlo vytúžené víťazstvo, Vlci si poradili s Popradom

Svojho tabuľkového súpera zdolali žilinskí hokejisti dvojgólovým rozdielom.

14. jan 2018 o 20:48 TASR

MsHK DOXXbet Žilina HK Poprad 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Hruška (Juraško), 11. Handlovský (Kozák, Pospíšil), 41. Pospíšil (Handlovský), 51. Konečný (Stupka) 7. Mlynarovič (Buc, McDowell), 10. Buc (Lichanec, Heizer). Rozhodovali: Müllner, Stabo, Kacej, Krajčík, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 801 divákov.

Žilina: Tomek Mazanec, Kozák, Andersons, Juraško, Chaloupka, Mich. Roman, Hatala, Mendrej, Pospíšil, Holovič, Handlovský J. Jurík, R. Hruška, M. Tvrdoň Klimenta, Húževka, Švihálek Rogoň, Konečný, Stupka.

Poprad: Corbeil D. Brejčák, McDowell, Davydov, Petran, Krempaský, Dinda, Romaňák, Hvila, Mlynarovič, Svitana Buc, Heizer, Lichanec D. Bondra, Vartovník, Matúš Paločko, Matej Paločko,

Bjalončík, Vašaš.



Žilinčania sa pustili do svojho tabuľkového suseda, od ktorého ich však pred zápasom delilo 20 bodov, s vervou. Už vo 4. minúte Hruška golfovou strelou prekonal po prvý raz popradského brankára.Jeho náprotivok Tomek vyrobil podrazením prvú presilovku zápasu a hostia v nej strelou Mlynaroviča, ktorá po vyrazení Tomekom aj s prispením domáceho hráča doputovala do siete, vyrovnali.

Prečítajte si tiež: Dostali ultimátum! Žilinskí hokejisti musia do konca januára získať minimálne desať bodov

O pár minút neskôr už hostia viedli, keď chybu Romana za bránou využil Buc. Aj druhú presilovku v zápase vyrobil brankár, tentoraz Corbeil zdržiavaním hry a aj táto početná výhoda sa skončila gólom, keď Kozákovu strelu za kanadského brankára "kamzíkov" dorazil Handlovský. Žilinčania mali potom výhodu ešte jednej presilovky, tú však nevyužili a v úvodnej tretine sa už viac zaujímavého neudialo.

V druhej pokračoval vyrovnaný hokej, oba tímy sa snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, ale obaja brankári potvrdzovali svoje kvality a útočníci jedného či druhého tímu sa nevedeli presadiť. I keď hostia mali k dispozícii od 25. minúty presilovku, nezahrali ju veľmi dobre a potrestaný Švihálek po naskočení na ľad v nájazde takmer prekonal Corbeila. Aj ďalšie početné výhody na jednej či druhej strane zostali nevyužité a najmä hostia, ktorí počas 2. tretiny hrali tri presilovky, si môžu spytovať svedomie, že nezužitkovali tresty domácich.

Do poslednej tretiny duelu vstúpili Žilinčania najlepšie, ako sa dalo. Po krásnej individuálnej akcii českého krídelníka Pospíšila, ktorý strelou švihom trafil do horného rohu Corbeilovej brány,

získali už po 36 sekundách hry vedenie opäť na svoju stranu. Domáci mali navyše chvíľu po góle výhodu presilovky, ale nepremenili ju. Zápas získal nový náboj, útoky sa striedali na oboch stranách, ale do vyložených šancí sa tímy nedostávali. Až v 51. minúte sa Konečný presadil s pukom cez dvoch brániacich hostí, nahodil ho pred bránku a jeden z Popradčanov ho v páde dopravil do vlastnej siete.

V závere 54. minúty mal Handlovský po akcii Pospíšila na hokejke piaty gól domácich, avšak sám zoči-voči Corbeilovi trafil iba do brankára "kamzíkov". Tí mali jednu z posledných možností na zdramatizovanie zápasu päť minút pred koncom, domáci však výborne bránili a hostí do ničoho vážnejšieho nepustili. V záverečných minútach mohli domáci ešte viackrát zvýšiť svoj náskok, ale Švihálek svoju šancu prekombinoval a Pospíšil v závere pri power play hostí trafil iba obetavého Brejčáka v prázdnej bránke Popradu. Žilinčania tak po prvý raz v novom roku zvíťazili a hneď za tri body.