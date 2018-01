Peter Sagan na Tour Down Under ako líder aj podpora

Novú sezónu odštartuje slovenský cyklista u protinožcov.

13. jan 2018 o 15:04 SITA

ADELAIDE, ŽILINA. Už 14. januára absolvuje slovenský cyklista Peter Sagan úvodné preteky novej sezóny. Kritérium Peopleďs Choice Classic (50,6 km), ktoré bude v austrálskom Adelaide predkrmom pred etapovými pretekmi Tour Down Under (16.- 21. 1.). Dvadsaťsedemročný Žilinčan tam bude lídrom tímu Bora-Hansgrohe, ale bude mať aj iné úlohy. Trojnásobný a úradujúci majster sveta bude súčasť podporného tímu pre Íra Sama Bennetta a Austrálčana Jaya McCarthyho v koncovkách etáp.

"Budem sa snažiť dostať zo seba to najlepšie, ale zároveň pomáhať iným. Dali sme dokopy naozaj silný tím na Tour Down Under a urobím všetko pre svojich spolujazdcov. Ja sa zrejme zameriam na jednu etapu a celkovo to vidím na podporu Jayovi McCarthymu, ktorý je v dobrej forme," uviedol Peter Sagan, cituje ho portál www.newsofbahrain.com.



Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale McCarthy skončil tretí v konečnom poradí. Vzhľadom na kvalitu kádra Bora-Hansgrohe by mala na TDU konkurovať tímu BMC Racing, ktorý má vo svojom tíme troch Austrálčanov, niekdajších šampiónov z týchto pretekov, Rohana Dennisa, Simona Gerransa a obhajcu spred roka Richieho Porteho. Sagan zasa bude mať po svojom boku

okrem spomenutých McCarthyho a S. Bennetta aj Poliaka Macieja Bodnara, Brita Petera Kennaugha, Taliana Daniela Ossa a Nemca Rdigera Seliga.



Podujatie Santos Tour Down Under pozostáva zo šiestich etáp, cyklistii v regióne Južnej Austrálie absolvujú 862 km. Prvá etapa v utorok 16. januára z Port Adelaide do Lyndochu bude mať 145 km, podujatie uzatvorí 6. etapa s dĺžkou 90 km v Adelaide v nedeľu 21. januára. Preteky sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 pretekov.