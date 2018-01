Zdeněk Troška: Ako dieťa som sa čertov bál

Režisér Zdeněk Troška pripravil novú českú rozprávku Čertoviny. Predpremiéra sa konala práve v Žiline.

13. jan 2018 o 10:51 Alexandra Janigová

ŽILINA. Ako prvý český film roku 2018 vstúpil do kín rozprávka režiséra Zdeňka Trošku Čertoviny. Predpremiéra bola práve v Žiline, a to 7. januára. Konala sa za účasti Zdeňka Trošku a taktiež hercov – prítomní boli Sara Sandeva, Richard Jaroslav Müller a David Gránský. Scenár napísal režisér s Marekom Kališom voľne na motívy šumavských bájok. V hlavných úlohách čertov sa predstavili Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Haničku hrá Sara Sandeva, jej milého Jana mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedliaka Oldřich Navrátil, statkára Kopyta Jaromír Nosek, Selke Andrea Hoffmannová.

Čertoviny – J. Prachař, D. Benedikt. (zdroj: CINEMART)

V ďalších úlohách uvidíme Davida Gránského, Janu Bernášková, Radka Holuba, Nelly Řehořovú. Zdeněk Troška sa k čertom vracia už po niekoľkýkrát – či to boli rozprávky Z pekla šťastie, Čertova nevesta, či milovaný čert z Princeznej z mlyna. Čo ho na čertoch stále láka? „Ako dieťa som sa čertov bál, v každom tmavom kúte v pivnici som ich vždy videl celý húf. A určite boli v noci i pod posteľou a za skriňou a číhali, až vytrčím spod periny nohu, aby ma do nej uhryzli,“ priznáva režisér Zdeněk Troška a smeje sa, „kedy nastal zlom, že som si ich obľúbil, neviem. Snáď vtedy, keď som sa neskôr zadíval do zrkadla a videl naozajstného živého čerta. Od tej doby som s nimi kamarát.“

Hlavní predstavitelia

Hlavnými hrdinami rozprávky čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Ich úloha sa im však od začiatku nedarí, skôr než aby ľudí zvádzali k hriechom, tak im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za poľnohospodárov sa dostanú na statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať na pomoc pekelné sily.

Sara Sandeva, David Gránský. (zdroj: CINEMART)

Hoci peklo je synonymom pre zlo, čerti v českých rozprávkach bývajú skôr dobrácki. Akí sú čerti v novej rozprávke? „Pokračujem v podobe českého pekla a aj čerta, ktoré poznáme z rozprávok Jana Drdu, Josefa Ladu a ďalších našich spisovateľov,“ hovorí klasik českej filmovej rozprávky Zdeněk Troška. „Český čert je skôr nešikovný truľo než zákerný škodiaci. Rád by sa kamarátil s človekom a ak mu niečo vykoná, je to skôr úsmevná čertovina než zlomyseľnosť. Takže opäť uvidíme čertiská a budeme sa usmievať nad ich snahou dostať hriešne duše do pekla.“



Klasický typ čertov

Jakub Prachař je Popelák, jeden z ústrednej dvojice čertov: „To je taká zakomplexovaná figúra, nemá to v živote jednoduché. Myslím si, že sa ho báť nemusíme. Je taký zmätený, pretože so svojím kolegom a chalanmi boli zvyknutí v pekle na určité prostredie a zrazu sa dostanú do prostredia, ktoré im nie je úplne vlastné, a tam začínajú problémy.“ A čo Uhelák? „Báť sa ho nemusíte,“ hovorí jeho herecký predstaviteľ Dominick Benedikt a dodáva, „som rád, že hrám v tejto rozprávke, pretože som vždy chcel hrať v rozprávke. Síce som chcel hrať princa, no s radosťou budem aj čert.“ Sara Sandeva si v tomto filme tiež zopakovala spoluprácu so Zdeňkom Troškom: „V Čertovinách stvárňujem rolu Haničky, dievčaťa, ktoré bojuje za lásku a prekážok v rozprávke bude mať naozaj kopec. Má zlého pána otca a chorú mamičku. Takže si myslím, že je to veľmi silná slečna. A je fajn stvárniť takú pravú českú babu z dediny.“

Kde sa natáčalo?

Natáčanie najprv štáb zaviedlo do zábavného parku Čertoviny neďaleko Hlinska, kde sa točili scény v pekle. Potom sa všetci presunuli do skanzenu v Přerove nad Labem, kam sa režisér vrátil natáčať po mnohých rokoch od vzniku filmu Z pekla šťastie, potom do parku zámku na Dobříši, a následne sa štáb vydal do juhočeských Vlhlav. Točilo sa tiež na hradnej pevnosti v Drslaviciach. Jedna z najnáročnejších scén čakala na filmárov v úplnom závere.

“ Český čert je skôr nešikovný truľo než zákerný škodiaci. „ Zdeněk Troška

Pád veľkého kameňa, ktorý na Jana pripraví zlomyseľný sedliak Kopyto, a cesta k objaveniu pokladu vznikali na Kokořínsku, kde sa nachádza aj jaskyňa Rozbořenka. V podzemných priestoroch pekla Jakub s Dominikom zápasili s horúčavou, pretože boli navlečení v chlpatých kostýmoch. Nenahraditeľným pomocníkom sa tak stal vejár, ktorý pomáhal k ochladeniu. A táto rekvizita sa hodila aj pri natáčaní v ďalších lokalitách, predovšetkým v Přerove nad Labem, kde bolo naozaj veľké horúco. Filmári počas natáčania vypili 2 palety vody. Celkovo bolo použitých 103 kostýmov, niektoré boli vytvorené špeciálne pre film – najnáročnejšie a najnákladnejšie boli ozdobné šaty Lucifera, ktorého hrá Karel Dobrý.



Nechýbali zvieratá

Okrem hada si vo filme zahralo 5 koní, veľké množstvo domácich zvierat – sliepky, kačica, ovce, kozy a v scéne s kňažnou Janou Bernáškovou tiež 5 cvičených papagájov. „Musím povedať, že práca s papagájmi, ktorých bolo päť, ma trošku zaskočila. Nosila som ich aj na rukách, a tak som sa bála, aby som im neublížila, nezlomila krídlo alebo nožičku. Prekvapilo ma, akí sú ťažkí, a že je celkom namáhavé ich držať a tancovať s nimi,“ zverila sa Jana Bernášková. Štáb musel kúpiť aj mnoho špeciálnych rekvizít. Bolo treba dovybaviť peklo a zaobstarať rustikálny nábytok a rekvizity na statok a do izby. „Veľmi ťažké bolo nájsť lokáciu statku,“ hovorí producentka Dana Voláková, „vždy, keď sme našli budovu, ktorá sa nám zvonku veľmi páčila a zodpovedala dobovej ľudovosti, vošli sme dnu a prvé, čo sme uvideli, bol moderný bazén.“ Najnáročnejšie potom bolo vytvoriť priestor, kde bola schovaná truhla s pokladom, ktorá sa Jánovi otvorí v jaskyni. Zvlášť posledné natáčacie dni boli plné akčných scén, a tak keď všetko šťastne skončilo, nechal sa pán režisér slávnostne ostrihať umeleckou maskérkou Neven Thielovou, a to priamo na pľaci za asistencie celého štábu. „Stáli pri nás všetci čerti svätí – točili sme posledné zábery, hrmelo, padlo pár kvapiek dažďa a len sme dotočili, začala búrka a do Prahy sme z pľacu odchádzali v lejaku,“ hovorí producentka Dana Voláková.

Čerti patria k najobľúbenejším rozprávkovým postavám režiséra Zdeňka Trošku, natáča o nich rozprávky a občas zrána vraj jedného vída v zrkadle. Ako sú však na tom herci z rozprávky čertoviny? Sara Sandeva sa priznáva, že mala veľmi rada princezné: „Ale nie také tie typické, ale také ako Popoluška alebo Eliška z rozprávky Princezná z mlyna.“ Dominick Benedikt síce hrá v Čertovinách čerta, ale spomína: „Ja som vyrástol na Hurvínkovi, na gramofónových platniach s ním, párkrát som bol na ňom aj v divadle a potom som sám dostal bábkové divadlo, začal som si s ním hrať, a to bol začiatok mojej cesty k herectvu.“ „Moja obľúbená rozprávka je S čertmi nie sú žarty, ale mám rád tiež O princeznej Jasnenke a lietajúcom ševcovi a Princeznú z mlyna.“ vypočítava David Gránský. Aj predstaviteľ zlého statkára Oldřich Navrátil má o svojom rozprávkovom hrdinovi jasno: „Ja som mal najradšej českého Honzu, pretože vždy nad všetkými vyzrel.“ Mladá herečka a speváčka Nelly Řehořová má tiež vybrané: „Z princezien Snehulienku, ale celkom by som si niekedy chcela zahrať nejakú zápornú postavu, napríklad zlú kráľovnú alebo také niečo. To by som chcela skúsiť.“