Tím Vlkov opúšťa legionár z Kanady

Ďalší dvaja hráči mieria na hosťovanie do prvoligových Michaloviec.

10. jan 2018 o 18:57 SITA

ŽILINA. Kanadský hokejový bek Félix-Antoine Poulin ukončil pôsobenie v tíme účastníka najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2017/2018 MsHK Doxxbet Žilina. Dvadsaťsedemročný Poulin odohral v drese "vlkov" 36 zápasov so ziskom 13 bodov za 7 gólov a 6 asistencií.

"Prvé dva mesiace mal Félix výborné, no ďalšie dva výrazne zaostal za očakávaniami. Je to výborný chalan a dobrý hokejista, ale vzhľadom na jeho plat a pozíciu legionára sme od neho očakávali oveľa viac," povedal pre oficiálny web klubu športový manažér Imre Valášek.



Žilinu do konca sezóny opustili i obranca Jakub Meliško a útočník Emil Švec, obaja zamierili na hosťovanie do prvoligových Michaloviec. "Vyskytla sa táto možnosť a hráči ju prijali," doplnil Valášek. Žilinčania sú aktuálne so ziskom 46 bodov na siedmom mieste tabuľky slovenskej elitnej súťaže.