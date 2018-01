Príchody i odchody v basketbalovom tíme, proti Interu s novým legionárom

Hráčsky káder klubu PP & TV Raj Žilina opäť zaznamenal zmeny.

9. jan 2018 o 22:46 Dominika Mariňáková

Žilinský tréner Ivan Kurilla už po zápase s Levickými Patriotmi avizoval, že do konca sezóny nebude môcť počítať so službami Brandona Conleyho. Vedenie klubu sa rozhodlo uvoľniť tohto hráča kvôli zraneniu, Conley sa vracia späť do Ameriky. Celok PP & TV Raj Žilina o tom dnes informoval na svojom klubovom webe.

Žilinčania už nerátajú ani s Bobbym Brownom, ktorý mužstvo opúšťa po nepresvedčivých výkonoch. "Zo súpisky sa nenápadne vytratil aj Gustáv Hoferica, ktorý sa rozhodol ukončiť svoju krátku basketbalovú kariéru. Do zostavy pre zápas s Interom by už trénerovi Kurillovi mal byť k dispozícii uzdravený Jakub Merešš, vracajúci sa po zranení členka," píše sa na stránke žilinského tímu.

Dieru v zostave po odchode Conleyho by mohol pomôcť zaplátať nový muž v Kurillovom mužstve. Je ním Patrick Onwenu, 24-ročný pivot, ktorý naposledy obliekal dres dánskeho Naestvedu. V USA pôsobil v tíme Alcorn State a v Detroite (NCAA).

Najbližší zápas odohrajú Žilinčania v stredu, 10. januára, keď od 18:00 privítajú na domácej palubovke bratislavský Inter.