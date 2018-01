Dostali ultimátum! Žilinskí hokejisti musia do konca januára získať minimálne desať bodov

V klube sa podľa medializovaných informácií v najbližších dňoch rozlúčia s niektorými hráčmi.

8. jan 2018 o 22:56 Dominika Mariňáková

Klubový web MsHK Žilina v pondelok večer priniesol informáciu o veľkých zmenách v tíme. Vedenie reagovalo na nepriaznivé výsledky z posledného obdobia a rozhodlo sa ukončiť spoluprácu s niektorými hráčmi. Ďalší by mali putovať na hosťovanie. Konkrétne mená klub zatiaľ nezverejnil.

Navyše, na mužstvo čaká januárové "desaťbodové" ultimátum. "Celému tímu vrátane trénerov sme určili výkonnostný cieľ, keď do konca januára musia zo šiestich zápasoch získať minimálne 10 bodov. Pri jeho nesplnení budú krátené mzdy hráčov až do výšky 50 percent," uviedol pre stránku klubu športový riaditeľ Imre Valášek.

Žilinčania majú do konca mesiaca na programe ešte šesť stretnutí. Doma ich čaká Liptovský Mikuláš, Poprad, Nitra a Trenčín, na ďalšie duely vycestujú do Banskej Bystrice a do Košíc. Imre Valášek dodal, že sezónu nepovažujú za stratenú a chcú potešiť fanúšikov. Zároveň ich pozval na najbližší zápas, ktorý sa uskutoční v piatok od 18:00 hod. Vlci na vlastnom ľade privítajú hokejistov Liptova a budú potrebovať i podporu tribún.