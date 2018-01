Taký neporiadok ešte na Hájiku nebol. Odstrašia mladých kamery?

Množstvo odpadkov najmä v okolí lavičiek je po každom víkende úplne bežná realita na schodoch z Hájika do Závodia. Na mládež si posvieti kamera mestskej polície.

8. jan 2018 o 14:43 Branislav Koscelník

ŽILINA. V nedávno zrekonštruovanom podchode na žilinskom sídlisku Hájik postáva skupina mladých ľudí. Z mobilu im hrá hudba, vo vzduchu cítiť marihuanu. Pijú lacnú vodu z Tesca. S prázdnou fľašou si problém nerobia. Odhodia ju na kopu, kde sú desiatky ďalších plastových fliaš, ale aj fľaše z alkoholu, množstvo črepov, papierikov a po Silvestri aj neporiadok po pyrotechnike.

Pred Vianocami si do podchodu pritiahli sedačku, aby sa vo svojom azyle cítili ešte pohodlnejšie. To všetko sa deje uprostred najmladšieho žilinského sídliska, na mieste, ktoré malo ambíciu stať sa námestím. Nekontrolovaná zábava mladých už dokonca prerástla až do vytrhávania dlažby na schodoch z deväťdesiatych rokov. Pred nedávnom ktosi zapálil pri podchode vrecia, ktoré naplnili dobrovoľníci počas čistenia Hájika a ktoré čakali na odvoz na skládku.

Neporiadok je okolo podchodu a na schodoch smerom do Závodia úplne bežná realita počas celého roka. Také zanedbané verejné priestranstvo ako je po tohtoročných Vianociach a oslavách príchodu nového roka si však ani Hájičania nepamätajú. Plastové a sklenené fľaše, ale i ďalší odpad sa pri serpentínach nahromadil do rozmerov, ktorý už nechcú akceptovať.

„To, že sú ľudia bordelári sa nezmení, pokiaľ nebudú mať dôvod to po sebe upratať. Takým dôvodom by mohla byť pravidelná hliadka mestskej polície na problémových miestach s patričným dôrazom na jedincov, ktorí sú pristihnutí pri čine,“ napísal na sociálnej sieti Dušan.

Mládež i indivíduá

Mestská polícia má sídlisku Hájik už rok svoje vysunuté pracovisko. Zástupca náčelníka žilinskej Mestskej polície Peter Mišejka tvrdí, že problémovú lokalitu zabezpečujú hliadky mestskej polície. Ak zistia znečistenie verejného priestranstva, páchateľov postihujú v zmysle zákona o priestupkoch.

Schody do Závodia (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

„Na uvedenom mieste sa stretáva mládež, hlavne cez víkendy, keď sa presúva z centra mesta, z diskoték a podobne. Ale aj rôzne indivíduá, ktoré si kúpia alkohol v Tescu a konzumujú ho v podchode,“ poukazuje na problém Peter Mišejka.

Z neporiadku má hlavu v smútku mestský poslanec za Hájik Ľuboš Plešinger. Tvrdí, že na neudržiavané priestranstvo pravidelne upozorňuje vedenie mesta. V nedeľu opäť napísal prednostovi mestského úradu v Žiline email, v ktorom ho žiada, aby dal slnečné schody opäť vyčistiť.

„Už viackrát som písal o neporiadku na Hájiku, hlavne po víkendoch. Teraz je stav opäť zúfalý a slnečné schody, ale aj sídlisko, sú už od silvestrovskej noci plné obalov z pyrotechniky a iných nečistôt. Čo si o tom myslia ľudia, ktorí každodenne chodia po slnečných schodoch na nákupy, alebo na autobus? No jednoznačne to, že vedenie mesta a firmy, ktoré čistenie mesta majú zabezpečovať, nezvládajú túto problematiku,“ napísal poslanec.

Podľa neho nie je prekvapením, že ľudia počas čakania na príchod nového roka narobia neporiadok, ale je nelogické, že firma, ktorá má zabezpečovať čistotu v meste, nie je schopná hlavné námestie za sedem dní od Silvestra vyčistiť.

„Aby sa zlepšila čistota na Hájiku, budem iniciovať stretnutie s kompetentnými a budeme spoločne hľadať také riešenie, ktoré bude viesť k zvýšeniu čistoty na Hájiku,“ tvrdí Ľuboš Plešinger.

Na sídlisku sú ďalšie štyri kamery

Lokalitu by podľa harmonogramu mali čistiť raz do týždňa pracovníci verejno-prospešných služieb. Podľa žilinskej radnice je ich počet obmedzený a na pravidelné poriadky nemajú pracovné sily.

Mesto sa dlho bránilo pod podchodom osadiť odpadkové koše, pretože ich životnosť je minimálna. Pred pár týždňami sa pri schodoch objavil jeden malý plastový odpadkový kôš, ktorý nemohol kapacitne stačiť. Navyše dlho na svojom mieste nevydržal a teraz vytrhnutý „putuje“ po lokalite.

Peter Mišejka zo žilinskej Mestskej polície je presvedčený, že na hájických neporiadnikov zaberie nainštalovaná kamera, ktorá bude monitorovať priestor podchodu.

Doposiaľ mali policajti na osemtisícovom sídlisku k dispozícii dve bezpečnostné kamery. K nim pribudli ďalšie štyri, ktoré budú monitorovať dianie v problémových častiach sídliska. Jedna z nich bude nasmerovaná na podchod.

„Momentálne prebieha pripájanie do optickej siete. Umiestnené sú na ulici Mateja Bela, na konečnej trolejbusov na budove SBD, na novej budove pri podchode na Slnečnom námestí a na križovatke Hôrecká cesta s ulicou Mateja Bela,“ zverejnil rozmiestnenie kamier Peter Mišejka.

Podľa najnovších informácií začali v pondelok (8. 1.) dvaja pracovníci čistiť lokalitu od neporiadku.