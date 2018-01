Tretí zápas v novom roku, tretia prehra. Rozhodujúca bola opäť tretia tretina

Žilinskí hokejisti dostali v záverečnej časti hry od Detvanov štyri góly.

7. jan 2018 o 20:28 TASR

HC 07 Detva - MsHK Žilina 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Góly: 42. Gašpar (Surovka, Mar. Chovan), 43. Milý (Mat. Chovan, Sládok), 48. Sitnikov (Surovka, Kuklev), 58. Videlka - 11. Húževka (Kozák, Pospíšil).

Rozhodovali: Jonák, Fridrich Tvrdoň, Rojík, vylúčení: 5:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 300 divákov.

HC 07 Detva: Hackett Mar. Chovan, Kuklev, Sládok, Fekiač, Macejko, Šimon, D. Jendroľ, Mat. Chovan Ščurko, Surovka, Tibenský, Žilka, Gašpar, Milý Belluš, Murček, Videlka Piačka, Surový, Sitnikov

MsHK Žilina: Tomek Juraško, Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Roman, Meliško, Mendrej Pospíšil, Witala, Handlovský Klimenta, Hruška, Tvrdoň Rogoň, Húževka, Švihálek Dolinajec, Konečný, Stupka



Pred dobrou kulisou sa stretnutie v Detve ani poriadne nezačalo a hostia už mohli viesť. Tomáš Klimenta nabral rýchlosť v strednom pásme, následne sa prehnal okolo Milého, no jeho zakončenie skončilo na hornej žŕdke. O pár minút neskôr mala opäť šancu Žilina, no proti zakončeniu Konečného fantasticky zakročil Hackett. O necelé dve minúty sa však už hostia radovali z gólu, keď Húževka tečoval Kozákovu strelu. Domáci mali v prvej tretine ešte dve obrovské šance na vyrovnanie, keď Macejko najprv trafil hornú žŕdku bránky hostí a vzápätí sa domáci dostali do prečíslenia, no Sčurkove zakončenie sa gólom neskončilo.

V druhej tretine sa zo začiatku hral opatrný hokej, do prvej šance sa dostala dvojica Surový, Surovka, no gólom táto akcia neskončila. O pár minút neskôr predviedol Tomek opäť ďalší vynikajúci zákrok, keď strieľal Videlka. Do kabín sa tak išlo za nezmeneného stavu 0:1.

Do tretej tretiny vstúpili lepšie domáci, keď sa po necelých dvoch minútach z gólu radoval Gašpar, ktorý svojou strelou prekvapil zaskočeného Tomeka. O pár sekúnd neskôr sa už Detva ujala vedenia,

keď Sládok napriahol a Milý tečoval jeho strelu. Detvania pokračovali vo fantastickom výkone a Sitnikov sa dočkal svojho prvého gólu v drese Detvy. Tesne pred koncom stretnutia sa strelou do prázdnej bránky presadil Videlka a spečatil stav stretnutia na konečných 4:1.