Mladé futbalistky sa už po osemnásty raz stretli v Žiline na halovom turnaji

Až v troch zápasoch museli o víťazovi rozhodnúť pokutové kopy.

7. jan 2018 o 16:47 Ladislav Németh

Už osemnásty ročník medzinárodného halového futbalového turnaja junioriek do 16 rokov JUNIOR VIX CUP napísal svoju ďalšiu kapitolu vo štvrtok, 28. decembra 2017, v Športovej hale na Rosinkách.

Na turnaji sa opäť zišla pekná konkurencia ôsmich družstiev, keď z Moravy pricestovali tentoraz až tri celky a tam napokon pohár pre víťaza aj putoval. Prišli Havířov, Olomouc a Brno, zo slovenských družstiev štartovali Šaľa, Prešov, Ružomberok, Štiavnik a nakoniec po problémoch aj domáce futbalistky ŠKF VIX Žilina posilnené o dievčatá Bystrice, ktoré sú veľkými kamarátkami aj mimo ihriska, hlavne na kempoch v Kunerade.

Dramatické zápasy

Hralo sa klasicky v dvoch skupinách každý s každým, dvaja postupovali do semifinále, odkiaľ víťazi už išli do finále. Ostatní hrali o konečné umiestnenia. V oboch skupinách bol boj o postup veľmi dramatický do posledných chvíľ a v nadstavbovej finálovej časti sa dokonca až trikrát rozhodovalo na pokutové kopy. Naše futbalistky mali v semifinále doslova na lopate súperky z Brna, ale nakoniec sa po remíze 2:2 a rozstrele zo značky pokutového kopu radovali súperky. Tie aj vo finále po ďalšej remíze 2:2 mali pevnejšie nervy a nad Prešovom slávili úspech na turnaji. Naše si remízu 2:2 zopakovali v zápase o tretie miesto so Štiavnikom a na pokutové kopy získali bronz. Pohár z 18. ročníka teda putoval nakoniec do Brna.

Priateľská atmosféra a nové kontakty

Na záver si vzal slovo organizátor turnaja Ladislav Németh: „Veľmi som zvažoval, vzhľadom na moje obrovské problémy v súkromí, či turnaj vôbec budem robiť. Nakoniec som sa rozhodol, že budem. Myslím, že to bol ako vždy celkom vydarený turnaj, keď sme dali dokopy solídnu účasť našich družstiev a rovnako tak aj dievčat zo zahraničia.

Voľba tohto termínu, 28. december, padla už kedysi pred dvadsiatimi rokmi a vždy sa mi potvrdilo, že medzi tými sviatkami sa vieme viacerí uvoľniť, stretnúť sa tu na našej pôde v Žiline a stráviť pekný futbalový deň . Je radosť vidieť priateľskú atmosféru medzi dievčatami a trénermi, nadviažu sa vždy nové kontakty a priateľstvá a z toho mám najväčšiu radosť.

Zápasy mali aj tentoraz svoju kvalitnú úroveň, padlo množstvo krásnych gólov – nabudúce oceníme určite aj najkrajší gól turnaja. Až tri penaltové drámy boli čerešničkou na torte a ozdobou turnaja. Výborne zvládol turnaj aj rozhodca Štefan Mitúch, ktorý celý deň nepoľavil v pozornosti až do konca a na tomto mieste by som mu chcel ešte raz poďakovať. Za podporu turnaja patrí veľké poďakovanie sponzorom a všetkým, ktorí sa na turnaji podieľali. Všetkým účastníkom ďakujem za účasť, za výborné výkony a fair play prístup.

Teší ma, že sme sa rozchádzali s úprimnými želaniami množstva športových úspechov a slovami do videnia na futbalových podujatiach. Všetkým prajem len a len všetko najlepšie do nového roku 2018 a už teraz dávam prísľub, že 19. ročník bude ešte lepší.“

VÝSLEDKY TURNAJA

A skupina: ŠKF VIX ŽILINA – HAVÍŘOV 1:0 (Gól: Tesáková)

ŠAĽA – ŠTIAVNIK 1:3 (Góly: Ságová – Slivoňová 2, Hranicová)

ŠKF VIX ŽILINA – ŠAĽA 10:2 (Góly: Tesáková 3, Mudráková 2, Dianíšková 2, Krajčíová, Mandová, Lušňáková – Kolárová, Ságová)

HAVÍŘOV – ŠTIAVNIK 0:0

HAVÍŘOV – ŠAĽA 1:0 (Gól: Resecová)

ŠKF VIX ŽILINA – ŠTIAVNIK 1:1 (Góly: Tesáková – Slivoňová)

Poradie v A skupine po základnej časti: 1. ŠKF Vix Žilina – 7 bodov, 2. Štiavnik – 5 bodov, 3. Havířov – 4, 4. Duslo Šaľa – 0 bodov.

B skupina: OLOMOUC – RUŽOMBEROK 1:4 (Góly: Číslinská – Kokošková 2, Planietová, Konfálová)

PREŠOV – BRNO 2:0 (Góly: Žemberyová 2)

RUŽOMBEROK – BRNO 1:3 (Góly: Droppová – Pušková 2, Čechová)

OLOMOUC – PREŠOV 1:2 (Góly: Makošová – Sedláková 2)

PREŠOV – RUŽOMBEROK 2:2 (Góly: Sedláková 2 – Planietová, Kokošková)

BRNO – OLOMOUC 1:0 (Gól: Janečková)

Poradie v B skupine po základnej časti: 1. Tatran Prešov – 7 bodov, 2. Brno – 7 bodov, 3. Ružomberok – 4 body, 4. Olomouc – 0 bodov.

1. semifinále: ŠKF Vix Žilina – Brno 2:2 /1:2 na p.k./ (Góly: Krajčíová, Mudráková – Pušková, Fraňková)

2. semifinále: Štiavnik – Tatran Prešov 1:3 (Góly: Slivoňová – Kecerová, Sedláková, Žemberyová)

Zápas o 7. miesto: Duslo Šaľa – Olomouc 0:3 (Góly: Vaculová, Koudelková, Hrazdilová)

Zápas o 5. miesto: Gascontrol Havířov – Ružomberok 0:4 (Góly: Droppová, Dančová, Kokošková, Lacková)

Zápas o 3. miesto: ŠKF Vix Žilina – Štiavnik 2:2 /2:1 na p.k./ (Góly: Tesáková, Mudráková – Slivoňová, Hranicová)

Finále: Lokomotíva Brno – Tatran Prešov 2:2 /2:1 na p.k./ (Góly: Nováková, Pušková – Sedláková, Žemberyová)

Individuálne ocenenia:

Najlepšia brankárka: Veronika Havlíčková (Brno)

Najlepšia strelkyňa: Kristína Tesáková (Žilina)

Najlepšia hráčka: Kristína Sedláková (Prešov)

Najlepšie hráčky jednotlivých družstiev: Brno – Tereza Pušková

Prešov – Kristína Sivčová

ŠKF Vix Žilina – Klára Krajčíová

Štiavnik – Katarína Slivoňová

Ružomberok – Viktória Kovalíková

Havířov – Kristína Vosolová

Olomouc – Darina Makošová

Šaľa – Roxana Kolárová

Zostava ŠKF VIX Žilina: Gáliková, Krajčíová, Kubíková, Hujová, Staníková, Mandová, Lušňáková, Tesáková, Dianíšková, Mudráková.