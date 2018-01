Koledníci z Trojmedzia zavítali s vinšom aj k žilinskému biskupovi

Medzi koledníkmi nechýbala ani kysucká heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková.

6. jan 2018 o 18:47 TASR

ŽILINA. Koledníci z Trojmedzia, na ktorom sa zbiehajú hranice Slovenska, Poľska a Českej republiky, zavinšovali v piatok na pôde Biskupského úradu v Žiline diecéznemu biskupovi Tomášovi Galisovi.

"Pán biskup založil tradíciu omší na Trojmedzí a zviditeľnil celý región. Tento rok je desiate výročie. Každoročne na Trojmedzie smerujú tisíce pútnikov, kvôli svätej omši, ale aj turistike, športu či zábave. Jedno s druhým sa krásne prelína. Každoročne treba minimálne raz prísť a poďakovať sa. Pretože spolupráca musí napredovať a osobné stretnutia sú veľmi potrebné," povedal starosta českej obce Hrčava Petr Staňo.

Vinš ako poďakovanie za spoluprácu

Doplnil, že starostovia z Trojmedzia založili tradíciu koledovania vo všetkých troch štátoch. "Zúčastňujeme sa podľa časových možností. Využívame najlepších umelcov z regiónu a jednou z najväčších hviezd je Vlasta Mudríková. Vždy ju poprosíme a ona strávi s nami týždeň na koledách. Takto sa chceme partnerom každoročne poďakovať naším vinšom za spoluprácu počas celého roka," doplnil Staňo.

Prečítajte si tiež: Do Bábkového divadla Žilina príde Tracyho tiger

Žilinský diecézny biskup zdôraznil, že Trojmedzie bolo pre neho veľkou výzvou. "Bol som na stretnutí s mnohými biskupmi, kňazmi a veriacimi z celej Európy na hraniciach Talianska, Slovinska a Rakúska. A tak sa mi to páčilo, že keď som prišiel do Žilinskej diecézy a dozvedel som sa o Trojmedzí, hneď sme urobili stretnutie troch národov. Vďaka Bohu sa to ujalo od prvého dňa. Každý rok je nás viac a myslím si, že sa to dostáva do povedomia a aj hrdosti všetkých troch národov," uviedol Galis.

Aktivity na Trojmedzí

Medzi koledníkmi nechýbala ani kysucká heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. "Pánovi biskupovi chodíme vinšovať každoročne, je to pre nás taká tradícia. Ale snažíme sa rozdávať radosť aj inde. Keďže sú v našom repertoári krásne vianočné koledy a tieto tradície chceme zachovať," dodala Mudríková.

Na Trojmedzí sú podľa žilinského diecézneho biskupa okrem svätej omše aj ďalšie aktivity, či už folklórne alebo športové. "Podstatné je, aby sme si otvárali srdcia, aby sme sa navzájom zbližovali. Lebo, keď nebudeme mať radi jeden druhého, nebudeme mať radi ani Boha. Svätý Ján hovorí, že ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, nemôžeš milovať Boha, ktorého nevidíš. No a práve tu, keď si všímame jeden druhého, rastieme aj my vo viere, v čnostiach i čo sa týka vlastností, ktoré sú milé a potešia každého," uzavrel Galis.