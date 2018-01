S novým trénerom na lavičke ukázali basketbalisti aj novú zápasovú tvár

Ivana Kurillu do Žiliny okrem priateľských vzťahov prilákala práca s mladými basketbalistami a vízia klubu do budúcnosti.

5. jan 2018 o 14:02 Dominika Mariňáková

Napriek stredajšej prehre žilinských basketbalistov s Levicami mohli fanúšikovia domáceho mužstva odchádzať zo Športovej haly na Rosinskej ceste spokojní. Videli totiž bojovný výkon, odlišný od tých, ktorými sa Žilina prezentovala v závere minulého kalendárneho roku.

Duel proti Levickým Patriotom niesol rukopis nového trénera. Ivan Kurilla sa k tímu pripojil na Nový rok, po dvoch tréningoch už viedol hráčov v premiérovom zápase. Hoci ho prehrali o dvanásť bodov, šéf žilinskej lavičky sa snažil hľadať najmä pozitíva: „Bolo vidno, že dnes chalani na ihrisku pracovali. V defenzíve sme často dokázali udržať súpera, ktorý má veľkú kvalitu. Je veľmi ťažké nastavovať veci v rozbehnutej sezóne, ale pustili sme sa do toho a musíme pre to urobiť maximum. V prvom rade musíme dobre nastaviť defenzívu a pravidlá.“

Chýbajú vysokí hráči

Ivan Kurilla po stretnutí upozorňoval najmä na absenciu vysokých hráčov v tíme. „Hrali sme vpredu s jedným vysokým hráčom, Tomáš Ďurana aj Boby Brown sú krídla. Musíme si sadnúť a nájsť ďalšieho, lebo Brandon Conley má dosť vážne zranenie a nebude môcť pokračovať ďalej. V sezóne, v ktorej sa hrá štvorkolovo, nemôžeme ostať s jedným pivotom. Dnes nám chýbal aj Jakub Merešš, ktorý je skokan a chceme ho dať čo najskôr dohromady, aby bol takisto v rotácii vysokých hráčov,“ vysvetlil nový tréner s tým, že doplniť káder budú musieť do konca februára.

Rodák z Gelnice bol počas celého priebehu stretnutia aktívny, domácich basketbalistov povzbudzoval i usmerňoval. Jeho energia akoby sa preliala i na jeho zverencov, ktorí svojmu súperovi statočne vzdorovali. „Nemám rád odovzdanosť. Celý život som bojoval a chcem, aby tímy, ktoré trénujem, stále makali. Veľmi rád by som vyhral, ale kvalita Levíc je veľká a zase, buďme aj realisti. Po dvoch tréningoch si to ešte nezaslúžime. Musíme takto pracovať aj ďalej a ak vydržíme, posunieme sa vyššie, bude to baviť i divákov a víťazstvo v ďalších zápasoch určite príde.“

Teší sa na prácu s mladými basketbalistami

Ivan Kurilla pôsobí aj pri reprezentačnom výbere do 20 rokov. Okrem množstva priateľských vzťahov, ktoré ho viažu k Žiline, bola práve basketbalová mládež pod Dubňom dôvodom, prečo kývol na ponuku od vedenia klubu.

„Som človek, ktorý si rád vypočuje víziu. Avšak, nepôjdem do nejakého tímu za každú cenu. Páčilo sa mi, že mi či už pán Málik alebo Ondro Šoška, s ktorým sa roky poznám, predstavili celkom slušnú víziu do budúcnosti. Zaujíma ma koncept na niekoľko rokov, nie na krátke obdobie,“ povedal žilinský kormidelník a dodal: „Verím, že basketbal v Žiline bude napredovať a že dokážeme posunúť vyššie niektorých mladých chlapcov. Mám rád, ak môžem pracovať s mladými Slovákmi, lebo ich nemáme veľa. Kombinácia takejto práce a vízie do budúcnosti ma presvedčila, aby som do toho šiel.“

Na poznámku o blížiacom sa play-off reagoval: „Ja viem, že všetci chcete vidieť play-off. Urobím pre to maximum. Ale rozdiel je vstúpiť do sezóny po letnej príprave, s tímom, ktorý si poskladám podľa svojich predstáv a naskočiť do rozohratého ročníka. No keď už som sa do toho pustil, tak aj s vedomím, že idem do určitého rizika. Žilina je basketbalová, športová, chcel by som potešiť divákov a rád by som to pre nich vybojoval.“

Basketbal - SBL, 22. kolo: PP TV Raj Žilina - BK Levickí Patrioti 73:85



PP TV Raj Žilina - BK Levickí Patrioti 73:85 (36:47)

Najviac bodov: Skvašík 18, Holcomb 15, Ďurana 11 - Djurič 20, Kurbas 17, Žiak 12

Tabuľka basketbalovej extraligy po 22. kole:

1. Inter 21 19 2 2018:1622 40

2. Košice 22 18 4 2134:1750 40

3. Levice 22 16 6 1924:1729 38

4. Prievidza 22 13 9 1947:1738 35

5. Svit 21 13 8 1927:1803 34

6. Komárno 22 11 11 1879:1863 33

7. Karlovka 22 6 16 1695:1864 28

8. Handlová 22 6 16 1730:2049 28

9. Žilina 22 4 18 1761:2159 26

10. SNV 22 3 19 1688:2126 25