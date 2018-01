V Radoli vyrastie tréningová plocha pre futbalistov i nový chodník

V obci by po dokončení vodovodu v lokalite Koscelisko mohli pribudnúť nové rodinné domy.

5. jan 2018 o 10:42 TASR

RADOĽA. Výstavba pomocnej tréningovej plochy pre Športový klub Radoľa je najväčšou tohtoročnou investíciou obce Radoľa v okrese Kysucké Nové Mesto, ktorá plánuje v roku 2018 hospodáriť s rozpočtom približne 1,15 milióna eur.

Prispeje aj zväz

Podľa starostu obce Antona Tkáčika získala obec na vybudovanie tréningovej plochy dotáciu 25.000 eur od Slovenského futbalového zväzu.

"Počítame, že s príspevkom obce by sme mohli vybudovať menšie tréningové ihrisko, ktoré by slúžilo najmä prípravke, mladším a starším žiakom na prípravné stretnutia a na tréningový proces," povedal Tkáčik.

"Ďalšou významnou investíciou, ktorá významne pomôže obci, je vybudovanie chodníka do obce vo vstupnej časti, kde je križovatka cesty I/11 a cesty tretej triedy do Horného Vadičova, ktorá je veľmi frekventovaná. Už sme chceli tento chodník realizovať v minulom roku, avšak meškali nám stanoviská. Takže sme pred príchodom zimy nechceli túto investíciu spustiť, nechávame to na jarné mesiace," uviedol starosta Radole.

Pribudnúť by mohli rodinné domy

Rozvoju obce by podľa neho mohlo pomôcť aj dokončenie vodovodu v lokalite Koscelisko, ktorá má potenciál z hľadiska individuálnej bytovej výstavby.

"V tejto lokalite už je vybudovaná kanalizácia a potrebujeme dobudovať ešte vodovod, aby tam boli základné inžinierske siete, pretože elektrina je už do tejto zóny privedená. Potenciálne je tam možná výstavba 20 - 30 rodinných domov. Podľa toho, akým spôsobom sa dohodnú majitelia pozemkov na ich prerozdelení. Pretože sú tam väčšie aj menšie parcely," dodal Tkáčik.