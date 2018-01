FOTO: Florbalistky Belej proti slovenským reprezentantkám. Exhibičné podujatie si užili všetci zúčastnení

V Druhý sviatok vianočný dostali mladé športovkyne z Belej dodatočný darček. Absolvovali zápas proti svojim florbalovým vzorom.

2. jan 2018 o 20:10 Dominika Mariňáková

Hoci v Žiline už dlhé roky chýba ženský florbal na najvyššej úrovni, svetielko nádeje sa preň zažalo v neďalekej obci Belá. S mladými florbalistkami, žiačkami základných či stredných škôl, tu pracuje pedagóg a tréner Ján Holúbek.

V priebehu decembra ho prekvapil email od Jána Košturiaka, otca kapitánky slovenskej florbalovej reprezentácie, ktorý mu navrhol exhibičný zápas medzi reprezentantkami Slovenska a florbalistkami z Belej.

Prišla pätica reprezentantiek

„Počas Vianoc, keď je Lucka doma, si zvykneme ísť zahrať florbal, len tak kamarátsky. Tentoraz sme to takisto plánovali, ale moja žena práve čítala Žilinské noviny a hovorí mi, pozri, veď aj dievčatá v Belej hrajú florbal, sú úspešné. Hneď som písal pánovi Holúbkovi, že by sme si mohli zahrať v Belej. Lucka napísala dievčatám, čo sú zo Žiliny a prišli aj ony,“ vysvetľuje zrodenie nápadu Ján Košturiak.

Okrem Lucie Košturiakovej teda do Belej zavítali aj ďalšie hráčky, ktoré reprezentovali Slovensko na nedávnych majstrovstvách sveta. S hokejkou sa predstavila aj Katarína Klapitová, Šárka Boľová a Andrea Šidlová, bránku strážila Kristína Hlavatá. Zahrať si prišli aj napriek tomu, že popri škole, práci či klubových tréningoch a zápasoch je pre nich voľný čas vzácnosťou.

„Všetky sme doma a máme voľno, navyše, prišlo nám to ako dobrý nápad. Bolo to fajn,“ hovorí Katarína Klapitová. Jej spoluhráčka Šárka Boľová ju dopĺňa: „Chceme rozširovať florbalové povedomie na Slovensku a každý takýto zápas je na to dobrý. Myslím, že to bolo prínosné aj pre tunajšie dievčatá. Mali motiváciu, snažili sa, bolo vidieť, že ich florbal baví. Takéto zápasy určite nehrávajú bežne, očividne to pre ne bolo niečím špeciálne.“

Motivácia do ďalšej práce

Výnimočnosť stretnutia sa prejavila aj na výkone domácich florbalistiek, ktoré každé striedanie odohrali naplno. „Určite to bola pre ne veľká motivácia, chceli sa predviesť. Na druhej strane, my sme ich trošku šetrili. Ale bolo obdivuhodné, že šli do nás a dali do toho maximum. Páčilo sa mi, ako sa snažili,“ uviedla Andrea Šidlová.

Jej slová potvrdil aj tréner družstva z Belej, Ján Holúbek: „Dievčatá boli zo začiatku trošku sklamané, zadýchané, hralo sa v inom tempe, než na aké sú zvyknuté. Dostali sme dosť gólov, ale keď skončil zápas, uvedomili si, proti komu hrali a boli veľmi spokojné. Veď mali možnosť konfrontovať sa s hráčkami piateho tímu na svete!“

Na duel, ktorého konečný výsledok znel 18:4 v prospech reprezentačného výberu, bolo zvedavých množstvo divákov. Všetky zúčastnené strany vyjadrili nádej, že z vydareného exhibičného podujatia by sa mohla stať tradícia.

„Bola to výborná akcia, všetko vyšlo super. Azda sa osvedčila a budeme v nej pokračovať každý rok. Reprezentantky vyjadrili veľkú ochotu prísť a podporiť náš klub,“ prezradil Ján Holúbek. Zdôraznil, že aj napriek prehre mal duel pre jeho hráčky veľký prínos: „Máme dlhodobé plány, takže azda aj táto akcia nás posunie o čosi ďalej. Dievčatá získali skúsenosti, pocítili, aký je svetový florbal.“

Belianky budú mať príležitosť zúročiť získané skúsenosti už počas prvého januárového víkendu, keď sa v Prahe zúčastnia podujatia Prague Floorball Cup, medzinárodného florbalového turnaja pre mládež.