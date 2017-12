Víťazný záver roka pre hokejistov Žiliny

Vlci v 32. kole na vlastnom ľade privítali hráčov z Košíc.

30. dec 2017 o 20:03 TASR, Dominika Mariňáková

ŽILINA. Pred dvoma dňami museli žilinskí hokeji prehltnúť tesnú prehru 2:3, ktorú utrpeli na ľade Dukly Trenčín. Sobotňajší zápas proti mužstvu HC Košice mal rovnaké skóre, tentoraz sa však z výhry radovali hráči v žlto-zelených dresoch.

MsHK DOXXbet Žilina - HC Košice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly: 12. Pospíšil (Klimenta, Húževka), 14. Juraško (Švihálek, Stupka), 45. R. Hruška (J. Jurík) - 8. Čížek (Hričina, Jenčík), 25. Boltun (Jenčík, Suja). Rozhodovali: Baluška, Stano J. Tvrdoň, Krajčík, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 902 divákov.

Žilina: Tomek - Juraško, L. Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Mich. Roman, Meliško, Mendrej Pospíšil, Handlovský, Klimenta, J. Jurík, R. Hruška, M. Tvrdoň, Stupka, Holovič, Konečný, Rogoň,

Húževka, Švihálek

Košice: Lundström - Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin, Kafka, Hovorka, Suja, Spilar, Pacan, Šoltés Hričina, Boltun, Jenčík Klíma, Vrábel, Petráš.



Posledný domáci súboj v roku 2017 nezačali Žilinčania dobre. Košičania ich dostali pod tlak a už v 4. minúte musel hlavný rozhodca telefonovať, či Kafkova strela neskončila za Tomekom. Gól však predsa len ako prví dali hostia, keď Tomek prišiel o hokejku a Čížek to delovkou od modrej využil.

Domáci nezložili zbrane, prežili oslabenie, a v početnej výhode o dvoch hráčov v 12. minúte vyrovnali

vďaka Pospíšilovi. O necelé dve minúty už bolo skóre v prospech "vlkov", keď Švihálek prihral medzi kruhy Juraškovi a žilinský bek nedal švédskemu gólmanovi "oceliarov" šancu. Žilinčania získali

prevahu, korunovať ju mohol Húževka, ale odkrytú bránu nedokázal trafiť.

Prostrednú tretinu zápasu začali Košičania lepšie a po faule Poulina vysokou hokejkou hrali štvorminútovú presilovku. Hoci v nej mali niekoľko vyložených príležitostí, skórovať sa im podarilo až dve sekundy pred návratom kanadského beka domácich na ľad, keď v 25. minúte Boltun zblízka využil prihrávku Jenčíka.

Košice kontrolovali hru, chceli pridať ďalší gól, ale nepotykali si s koncovkou. Od 32. minúty hrali Košičania presilovku, nedokázali ju ale využiť, no chvíľu po jej skončení sa podobná príležitosť naskytla aj domácim. Takmer v nej však inkasovali, keď Jenčík v 35. minúte aj prekonal Tomeka, ale toho zachránila od gólu pravá žrď, od ktorej sa puk odrazil späť do hry. Vo zvyšnom čase si Lundström poradil so žilinskými šancami a pred treťou tretinou bolo všetko ešte otvorené.

Viac po výhre v úvode záverečnej časti túžili domáci. Častou streľbou ohrozovali Lundströma a v 45. minúte sa im to vyplatilo. Pokus Juríka švédsky brankár ešte vyrazil, ale iba medzi kruhy, odkiaľ ho

prekonal Hruška a poslal "vlkov" do vedenia. V 48. minúte ho mohol navýšiť Holovič, ale po prihrávke od Konečného minul v dobrej pozícii odkrytú bránu. Ďalšie ťažké chvíle zažívali hostia v presilovke od

50. min., ale tlak ustáli a Lundström zastavil semaforom aj výborný pokus Juríka.

Domáci hýrili aktivitou, hlasivkami a potleskom to ocenili aj fanúšikovia a zaskočení Košičania nevedeli dostať puk poriadne pred Tomeka. Navyše necelých päť minút pred koncom hrali v oslabení a ťažko mohli pomýšľať na vyrovnanie. V záverečnej minúte skúsili hru bez brankára, ale poriadne sa v nej nedostali do šance. Naopak, Pospíšil mohol trikrát skórovať do opustenej brány, ale nepodarilo sa to ani jemu, ani jeho spoluhráčom.