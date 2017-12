FOTO: Na Štefana v Rajci s hokejkou a oranžovou loptičkou

Keď väčšina z nás ešte sviatkovala, v Rajci sa na Štefana už od skorého rána ozýval buchot hokejok a dupot topánok športovcov od Žiliny po Rajeckú Lesnú.

29. dec 2017 o 12:34 Daniel Stehlík

RAJEC. V utorok, 26. decembra 2017, sa už tradične v Rajci konal Štefanský hokejbalový turnaj, ktorý tento rok napísal v poradí svoju siedmu kapitolu. Tento hokejbalový turnaj sa stal neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov od roku 2011, keď sa prvýkrát konal na betónovom ihrisku bez mantinelov či šatní. Počas šiestich rokov sa tu vystriedalo množstvo tímov z blízkeho okolia, ale aj neďalekých miest. V súčasnosti sa už turnaj koná na hokejbalovom ihrisku v Rajci, ktoré sa tiež využíva na miestnu Rajeckú hokejbalovú ligu.

V tomto roku menej tímov, ale o to viac kvalitných zápasov

Tohto roku sa turnaja zúčastnili len štyri mužstvá, ktoré však priniesli do zápasov viac kvality, dramatickosti, radosti či ľudskosti. Konkrétne dva tímy z Rajca (Retro Rajec, Severania), jeden z Rajeckej Lesnej (Friwald) a napokon jeden zo Žiliny (Salora Domka Žilina). Súčasťou žilinského výberu bol aj aktuálny reprezentant Slovenska do 20 rokov v hokejbale - Samuel Gabčo. Ten sa stal aj najlepším strelcom celého turnaja.

Turnaj začal už ráno o ôsmej hodine zápasom medzi Žilinou a Friwaldom, ktorý skončil jasným víťazstvom domácich a čistým kontom brankára Kristiána Šperňáka. Posledný zápas tiež odohrala Žilina, ale tentoraz ťahala za kratší koniec a prehrala najtesnejším rozdielom (0:1) s Retrom Rajec. O víťazovi skupiny muselo rozhodnúť až skóre, keďže až tri tímy mali rovnaký počet bodov. Tým najšťastnejším sa stali hráči Severanov, ktorí tak obsadili prvé miesto. Druhá skončila Žilina, tretie Retro Rajec a posledné miesto, bez jedinej výhry obsadil Friwald.

Záverečné zápasy v znamení staronového šampióna

V prvom semifinálovom zápase na seba narazili hráči Žiliny a Retra Rajec. V ňom sa tešili z víťazstva hostia (4:1), ktorí tak rozhodli, že obhajcovia prvenstva z minulého roku pôjdu hrať len o bronzové medaile. V druhom semifinálovom zápase to bolo už o niečo tesnejšie, keď tím Severanov porazil len tesným rozdielom (3:2) trápiaci sa Friwald. Súboj o bronz patril jednoznačne Žiline, ktorá v ňom rozdrvila svojho súpera pomerom 7:1. O celom zápase rozhodli najmä dvaja hráči, a to Samuel Gabčo a Andrej Miške. Vo finále sa proti sebe postavili dvaja mestskí rivali, ktorí už vopred sľubovali skvelú bitku za zlatom. Po veľmi tesnom výsledku (3:2) sa z prvenstva napokon tešili hráči Retra Rajec, ktorí tak získali svoje historicky tretie zlaté víťazstvo (2013, 2015, 2017). Zároveň najlepším brankárom celého turnaja sa stal práve ich gólman - Marek Dávidík.

Z bronzového úspechu sa hráči Žiliny tešili, ale neskrývali ani smútok z neobhájeného prvenstva. Svoje pocity z turnaja, ale aj bronzovej medaile nám prezradil brankár Žiliny Kristián Šperňák: „Turnaj bol celkom v pohode, mal vysokú úroveň. Len škoda, že sme sa nedostali do toho finále ako minulý rok. Mali sme na viac, ale aj bronz je parádny úspech.“

Svoju spokojnosť so siedmym ročníkom turnaja neskrývali ani organizátori. Viac o podujatí nám prezradil jeden z nich, ktorý bol aj súčasťou tímu Severanov, Martin Juríček: „Tak tento rok to bol už siedmy ročník. Pár divákov, čo sa prišlo pozrieť na turnaj a vymrzlo v chladnom počasí, tak si zaslúžili finále, rajecké derby, medzi Retrom Rajec a Severanmi. Finále bolo do konca dramatické a všetko vyšlo podľa predstáv. Myslím si, že turnaj vyšiel na výbornú.“ Okrem toho sa organizátori vyjadrili kladne aj k možnému ôsmemu ročníku, keďže sa tento turnaj stal v Rajci už spomínanou tradíciou.