Sviatok na ľade súpera, Vlci privážajú z Nitry tri body

Pästnou výmenou s domácim Mitchom Versteegom zaujala nová žilinská akvizícia, obranca Martin Mazanec.

26. dec 2017 o 19:33 TASR

HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Góly: 20. Slovák (tr. strieľanie), 28. Rais (Krištof), 57. Paulovič (Krištof, Mezei) - 22. Klimenta (Handlovský, Pospišil), 26. Švihálek (Stupka, Mendrej), 35. Húževka (Váňa), 51. Tvrdoň (Handlovský), 55. Rogoň. Rozhodovali: Kubuš, Fridrich Výleta, Gegáň, vylúčení: 3:3, navyše: Versteeg (Nitra) a Mazanec (Žilina) obaja osobný trest hrubosť, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2779 divákov.

Nitra: Laco - Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Rýgl, M. Versteeg, Korím, Miroslav Pupák - Rzavský, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Macík - Šiška, J. Ručkay, Kovacs - Csányi, Šille, Fominych

Žilina: Tomek - Juraško, L. Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Mendrej, Meliško, M. Roman - Pospišil, Handlovský, Klimenta - J. Jurík, R. Hruška, Tvrdoň - Stupka, Holovič, Švihálek - Rogoň,

Húževka, Váňa



Už po 30 sekundách mohol otvoriť skóre zápasu domáci Paulovič, ale jeho bekhendový pokus zastavila horná žŕdka. Na opačnej strane mal veľkú príležitosť Poulin, ktorý však nevyťažil maximum z dobrej práce Handlovského.

V 20. minúte vysunul Ordzovenský do úniku Slováka, ten bol faulovaný a nariadené trestné strieľanie aj premenil - 1:0. Úvod do 2. tretiny vyšiel hosťom, v 22. minúte vyrovnali zásluhou Klimentu - 1:1. V 26. minúte sa dostali hostia do vedenia, keď presne namieril Švihálek. Gól ešte musel odobriť videorozhodca a tak sa aj stalo - 1:2. Žilinčania sa však dlho neradovali. V 28. minúte prepálil Tomeka nekompromisnou strelou Rais - 2:2. V 36. minúte si žilinského brankára položil Paulovič, ale Tomek ešte v páde zasiahol lapačkou. V 35. minúte išli znovu do vedenia hostia. Puk nepríjemne nastrelil Rýgla do tváre a z toho profitoval Húževka - 2:3.

V 3. tretine mali najskôr šťastie domáci, keď puk z hokejky Poulina iba poskakoval v bránkovisku, domáci ho však upratali. Následne mali domáci niekoľko dobrých príležitostí, ale Slovák ani

Blackwater úspešní neboli. Trest prišiel zákonite v 51. minúte. Po brejkovej situácii sa presadil nitriansky rodák v žilinskom drese Tvrdoň a zvýšil na 2:4. V 54. minúte počas presilovej hry pripravil

Ordzovenský stopercentnú šancu pre Slováka, ale ten trestuhodne minul. Namiesto toho sa Rogoň presadil v oslabení a zasadil Nitranom definitívne KO.

V 56. minúte priniesla vzruch bitka Versteega s Mazancom, ktorú "na body" vyhral kanadský obranca. Hneď po tejto pästnej výmene znížil na 3:5 Paulovič. Nitrania stiahli brankára, ale z následného tlaku už neskórovali.

Nasledujúci zápas odohrajú Žilinčania už vo štvrtok (začiatok 18:00) na ľade Trenčína.