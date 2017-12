Čas vianočný opäť spojil remeselníkov z okolia Žiliny

Na vianočnej predajnej výstave v Makovického dome sa tento rok zúčastnilo tridsaťjeden vystavovateľov zo Žilinského kraja.

26. dec 2017 o 19:38 Gabriela Chromeková

ŽILINA. Ak ste milovníkom tradičného remesla a neviete si predstaviť sviatky bez medovníkov, oblátok, či ihličia, potom je predajná výstava „Čas vianočný“ práve pre vás. „Krajské kultúrne stredisko spolupracuje s ľudovými remeselníkmi už dlhé roky,“ hovorí manažérka kultúry pre folklór a tradičné ľudové remeslo, Daniela Srnanková.

„S väčšinou z nich sa dobre poznáme. Sú to napríklad členovia miestneho odboru Živena, deti s autizmom, ale aj remeselníci, ktorí si k nám sami nájdu cestu. Mnohých poznáme z trhov a jarmokov, kde sa ich snažíme, väčšinou úspešne, oslovovať.“

Výstava obsahovala produkty všetkého druhu – od betlehemov, výrobkov z drôtu, zo slaného cesta, cez vianočné ozdoby z textílií, prútia, papiera, až po miniatúry zo šúpolia. „Snažíme sa ostávať v spolupráci s tými remeselníkmi, s ktorými sme v kontakte, a samozrejme, oslovovať nových. Nestáva sa, že sa remeselníci prezentujú tou istou tvorbou. Preto je každá výstava jedinečná,“ dopĺňa Srnanková.

Pani Katarína Jančaříková zo Žiliny sa venuje šesť rokov papierovému pleteniu a celý život pečeniu a zdobeniu medovníkov. Opakovane sa zúčastňuje na predajnej výstave. „U nás museli byť vianočné medovníky vždy na stole. Jeden rok som bola v nemocnici, a tak som ich nestihla upiecť. Moje deti si však nevedeli predstaviť, že by sme boli na Vianoce bez nich, a tak som ich nakoniec na Štedrý večer predsa len piekla,“ spomína s úsmevom.

„Známym sa veľmi páčili, a tak som medovníky začala piecť aj pre nich. Teraz pečiem na objednávky vo veľkom každé Vianoce.“ Pred šiestimi rokmi narazila na internete na techniku papierového pletenia. „Okamžite ma to oslovilo. Páči sa mi, že recyklujem starý papier a vyrábam z neho pekné a užitočné predmety, ako sú napríklad košíčky, tácky a ozdoby.“

Osemdesiatsedem ročná Gizka Krejčová pečie vianočné oblátky a zvedavým očiam rada predvedie, ako sa to robí. „Najčastejšie ukazujem výrobu deťom zo škôl a škôlok. Niektoré to poznajú, no väčšina je takých, čo tento proces ešte nikdy nevidela. Deťom sa to veľmi páči a najväčšmi im učaruje vanilkovo-škoricová vôňa čerstvo napečených oblátok.“ Gizka pečie oblátky už tak dlho, že si ani nepamätá, kedy zo svojím koníčkom začala.

„Niekde som to pravdepodobne videla robiť. Tak sa mi to zapáčilo, že som si hneď začala zháňať oblátkovač. Priviezli mi ho z Nových Zámkov a musela som naňho čakať dva mesiace.“

Návštevníci nadšene reagovali na výstavu. „Každý rok sa tu zastavím. Je tu jedinečná vianočná atmosféra. Najviac sa mi páčia ozdoby prírodného charakteru,“ hovorí štyridsaťpäť ročná Iveta zo Žiliny.

Výstavu si prišla pozrieť aj Jana, ktorá sa na nej každý rok aktívne zúčastňovala. „Je tu veľa nových mien, čo ma nesmierne teší. Taktiež sa mi páči, že sú tu nové druhy dekorácií, ktoré tu pred tým nikdy neboli.“