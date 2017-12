Adrián Guľa: Chceme vyhrať všetko, čo nás čaká. To je najväčšou motiváciou

Futbalisti MŠK Žilina prezimujú na druhom mieste ligovej tabuľky. Po príprave v Dubaji ich čaká boj o najvyššie priečky.

24. dec 2017 o 14:02 Dominika Mariňáková

Jesenná časť Fortuna ligy sa nedávno skončila a pomaly sa chýli ku koncu aj futbalový rok 2017. Adriánovi Guľovi, trénerovi MŠK Žilina, priniesol premiérový majstrovský titul, ale aj sklamanie z vypadnutia v druhom predkole Ligy majstrov či ťažký úvod aktuálnej ligovej sezóny. On sám však váhu uplynulých mesiacov odmieta preceňovať. Ako hovorí, treba žiť v prítomnosti, lebo z minulosti sa žiť nedá.

V akom duchu sa niesol záver jesennej časti, dni po poslednom zápase v Trenčíne?

- Mali sme spoločnú večeru s chlapcami aj s manažmentom, odovzdali sa tréningové plány a popriali sme si všetko dobré. Ja som sa následne na tri dni aj s mojimi asistentmi ešte presunul do Čiech. Najskôr do Olomouca, kde som si predlžoval trénerskú licenciu a zároveň som tam mal prednášku pre profesionálnych českých trénerov. To isté ma čakalo o deň neskôr v Prahe, domov som sa vrátil vo štvrtok večer a verím, že po tomto pracovnom tripe to teraz bude už trošku aj o rodine.

V minulosti ste po jesennej časti spolu ešte trénovali. Tentoraz už je ten oddych úplný?

- Áno. Pretože sezóna bola dlhšia, hralo sa viac zápasov a skôr sa štartuje. Aj z tohto dôvodu sme to už nenaťahovali. Boli sme zvyknutí ísť ešte do kúpeľov, ale teraz je ten dátum pokročilý, chlapci boli prakticky bez dovoleniek, najmä tí, čo boli na Eure. Takže sme sa rozhodli dať im už po poslednom zápase oddych.

Zimná príprava začína v pondelok, ôsmeho januára. Čo máte počas nej v pláne?

- Detaily sa ešte dolaďujú, no hlavné je sústredenie v Dubaji. Ideme naň spoločne s B-mužstvom, aby sme boli spolu na jednom mieste a mohli dať šancu ďalším hráčom nakuknúť do prvého tímu. Chceme ich mohli vidieť aj v zápasovej záťaži, na kvalitných plochách, s kvalitnými súpermi. Tento model je veľmi zaujímavý a veľmi sa tešíme na to, že budeme spolu, aj s trénerským tímom rezervy. Dubaj tvorí gro prípravného obdobia. Čo sa týka zápasov, stretneme sa s mužstvami druhej najvyššej súťaže, či už s Popradom alebo Pohroním. Chceme si vyskúšať niektoré taktické varianty a zlepšiť sa v nich.

Kto vás ešte okrem týchto súperov čaká?

- Na domácom štadióne ešte privítame Baník Ostrava. Takže Pohronie, Baník Ostrava, Poprad doma, tri zápasy na sústredení pre naše mužstvo a dva zápasy pravdepodobne pre B-mužstvo. Keď to zrátam, spoločne tam budeme hrať päť zápasov, čo by malo byť dostačujúce. Liga začína už 17. februára, takže tam nie je až tak veľa času.

S akými súpermi sa stretnete v Dubaji?

- V jednaní je Astana, tá by mala byť už viac-menej istá. V hre je dánsky Midtjylland a čínsky majster s trénerom Scolarim. Ešte to síce nie je stopercentne potvrdené, no čaká nás tam kvalita, nielen európska.

Prečítajte si tiež: V poslednom kole na lavičke, po zimnej príprave azda už na trávniku

Ukázala vám jesenná časť slabiny, na ktorých bude treba počas zimy pracovať?

- Samozrejme, sú veci, ktoré potrebujeme posunúť ďalej. Sme stále procesové mužstvo, v ktorom je istá fluktuácia. Preto nielen z pohľadu tabuľky, aj kvôli našim najvyšším očakávaniam, je podstatné, aby sme urobili ďalší krok smerom dopredu nielen v systéme a v taktike, ale aj v pripravenosti hráčov. A, samozrejme, aby to bolo podporené nielen nárastom výkonnosti, ale aj výsledkovo.

Viete už teraz povedať, kto z mužstva nebude pokračovať v jarnej časti?

- Toto je zatiaľ predmetom interných diskusií. Čo sa týka odchodov, zatiaľ sme sa k tomu poriadne nedostali, pretože po poslednom zápase tam nebola dobrá emócia. Nebolo by to správne, nechali sme si preto čas, aby sme potom urobili kroky na základe racia a podstatných vecí. Myslím si, že mužstvo fungovalo na solídnej úrovni. Avšak, akceptujeme čoraz vyššie očakávania fanúšikov a aj my chceme byť na čo najvyšších métach.