Marián Galovič: Cesta naspäť do extraligy nebude ľahká

Florbalisti FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina po pätnástich kolách figurujú na druhom mieste 1. ligy mužov.

23. dec 2017 o 20:35 Dominika Mariňáková

ŽILINA. V sezóne 2014/2015 vyhral florbalový celok FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina mužský extraligový titul. O rok neskôr získal bronzovú medailu, v minulej sezóne však prišiel výkonnostný prepad a momentálne hrajú Kobylky v 1. lige. O fungovaní tímu, jeho ťažkostiach, ale aj o ďalších ambíciách sme sa porozprávali s Mariánom Galovičom, hrajúcim trénerom žilinského mužstva.

Aké boli hlavné príčiny pádu z medailových priečok v extralige až do 1. ligy?

- V minulej sezóne sa stretlo mnoho faktorov naraz. Absencia domácej haly, zranenia hráčov, odchody viacerých hráčov pred sezónou, herná forma tých, ktorých nastupovali. S odstupom času môžem povedať, že ten výkonnostný prepad prichádzal postupne a jeho výsledok sa dostavil v minulej sezóne. Aj napriek všetkému sme však hrali dosť vyrovnané zápasy a viaceré sme prehrali o jeden či dva góly. Rozhodli skúsenosti súperov, ktoré na našej strane pri mladých hráčoch absentovali, najmä pri premieňaní vyložených gólových šancí. Keby sa dva – tri tesné zápasy zlomili v náš prospech, mohli sme hrať dokonca play-off.

Následne sme nezvládli ani baráž. Prehrali sme dobre rozohraný domáci zápas proti Sabinovu po kvante nepremenených šancí. V poslednom zápase sme prehrali nešťastným gólom v predĺžení. Bolo to tesné, ale taký je šport.

V čom sú z vášho pohľadu najväčšie rozdiely medzi extraligou a prvou ligou?

- V prvej štvorke prvej ligy v porovnaní s druhou polovicou extraligovej tabuľky značné rozdiely nie sú. V niektorých zápasoch je cítiť, že v prvej lige viac behajú hráči s loptou, absolvujú veľa osobných súbojov. Pri špičke v extralige musí „lietať“ lopta a nie hráči. Spodná časť tabuľky prvej ligy má podstatne užšie a menej skúsené tímy. Potom sa snažia tento výpadok nahradiť bojovnosťou. Bohužiaľ, predstavujú sa tu aj podstatne menej skúsení rozhodcovia. Samozrejme, česť výnimkám.

Aký cieľ majú Grasshoppers v tejto sezóne? Návrat na extraligovú mapu?

- Cieľom je stabilizovať mužský tím a zásadne zlepšiť herný prejav. To, že hráme v tejto sezóne prvú ligu, dalo šancu viacerým novým či staronovým hráčom a tiež mladým florbalistom, aby sa zapracovali do tímu. Tu si môžu vyskúšať rôzne herné situácie, získavať skúsenosti a nehrať až pod takým tlakom.

Samozrejme, našou ambíciou je aj návrat do extraligy, kde Grasshoppers podľa môjho názoru určite patrí. Cesta však nebude ľahká, keďže prvá štvorka v lige má naozaj v tejto sezóne kvalitné tímy. Čakajú nás ešte ťažké zápasy.

Ktoré tímy sú v 1. lige najťažšími súpermi, s ktorými ste odohrali najnáročnejšie duely?

- Určite Trnava, Detva a Snipers Bratislava. Ľahké to však nebolo ani v zápase proti Partizánskemu, či proti už spomínaným Košiciam a v Púchove. Každý zápas je iný. Vo florbale dnes v jednom zápase vyhráte o triedu a v odvete môžete prehrať. Staré výsledky nám niečo napovedia, ale treba sa dívať dopredu, na zápasy, ktoré nás čakajú. Navyše, po základnej časti nasleduje play-off, čo je už úplne iná súťaž. Verím, že nás prídu do ďalších bojov povzbudiť aj diváci, ako to bývalo v sezónach, keď sme hrali o medaily v extralige.

V posledných piatich stretnutiach ste zakaždým dali viac ako desať gólov. Aký je špeciálny recept na takú vysokú streleckú efektivitu?

- Je pravdou, že v týchto zápasoch sme herne dominovali a odzrkadlilo sa to aj na výsledku. Kto videl tie zápasy, môže povedať, že ten gólový rozdiel mohol byť ešte väčší. Snažili sme sa hrať kombinačne a užívať si hru, čo sa nám aj darilo.

Recept je taký, že keď je dobrá nálada v tíme a hráčov florbal baví, ukážu to aj na ihrisku. Väčšiu efektivitu ešte potrebujeme vyťažiť z našej druhej a tretej formácie. Ich body budeme potrebovať najmä v ťažších zápasoch.

Mužstvo vediete ako hrajúci tréner. Ako zvládate zosúladiť hráčsku a trénerskú rolu?

- Myslím si, že sa to dá skĺbiť. Aj v niektorých iných športoch sa stáva, že skúsenejší hráči pôsobia v tíme ako hrajúci tréner či asistent. Na striedačke mi aktuálne asistuje Adam Hrín – náš šikovný obranca, ktorý pre zranenie nemôže zápasy absolvovať ako hráč. Zo zápasov mám videozáznamy, aby som vedel herné situácie analyzovať a objektívnejšie vyhodnotiť. Na tréningoch mi pomáha aj tréner našich juniorov Martin Veneny.