Suverénny triumf Petra Sagana, stal sa slovenským Športovcom roka 2017

Rodák zo Žiliny zvíťazil v ankete už po tretíkrát.

23. dec 2017 o 10:04 SITA, TASR

BRATISLAVA, ŽILINA. Víťazom novinárskej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu (KŠR SSN) Športovec roka sa už po tretí raz (predtým v rokoch 2013 a 2015) a tentoraz absolútne suverénne stal cyklista Peter Sagan.

V jubilejnom 25. ročníku samostatnej slovenskej ankety Sagan triumfoval s historicky rekordným ziskom 1324 bodov pred dvojicou pretekárok z absolútnej svetovej slalomárskej špičky Petrou Vlhovou (975 bodov) a Veronikou Velez Zuzulovou (819). Saganovo meno sa ako jediné objavilo

na všetkých 133 hlasovacích lístkoch, z toho 129-krát na prvom mieste. V roku 2017 Peter Sagan ako prvý v histórii cestnej cyklistiky získal v pretekoch s hromadným štartom tretí titul majstra sveta v sérii. Okrem víťazstva v ankete Športovec roka 2017 nedávno získal aj ocenenie Zlatý pedál pre najlepšieho slovenského cyklistu za uplynulý rok.

Medzi kolektívmi triumfovali lyžiari

V súťaži kolektívov si premiérový triumf v ankete pripísalo miešané družstvo Slovenska v zjazdovom lyžovaní, ktoré na majstrovstvách sveta 2017 v zložení Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falat a Andreas Žampa senzačne získalo striebornú medailu. V kategórii kolektívov bol súboj o víťazstvo oveľa tesnejší ako medzi jednotlivcami. Miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní len o 13 bodov predstihlo družstvo futbalistov SR do 21 rokov, tretia skončila vodnoslalomárska hliadka 3xC1 v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš. Miešaný zjazdársky tím je medzi najúspešnejšími kolektívmi nováčikom, futbalová "dvadsaťjednotka", pravda v odlišnom

zložení než v minulosti, tam figuruje po štvrtý raz (vyrovnala druhé miesto z roku 1999) a hliadka

singlkanoistov na divokej vode, ktorá v rovnakom zložení získala už siedmy titul majstrov sveta v sérii, po piaty raz (v rokoch 1997 a 2014 skončila druhá).

Prečítajte si tiež: Dušan Ondruš získal ocenenie za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair-play

Sagan sa tretím víťazstvom v ankete zaradil za šesťnásobnú najúspešnejšiu športovkyňu Slovenska, plavkyňu Martinu Moravcovú (1993, 1995, 1998, 2000, 2001 a 2003) a za štvornásobného víťaza

Martikána (1996, 1997, 2007 a 2008). Odpútal sa od dvojnásobných víťazov ankety, vodných slalomárov Petra a Pavla Hochschornerovcov (2009 a 2011) a biatlonistky Anastasie Kuzminovej (2010 a 2014).

Ocenenie prevzal otec

Slovenský cyklista sa na slávnostnom ceremoniáli nezúčastnil, zastúpil ho jeho otec Ľubomír.

"Obaja sme spokojní a máme obrovskú radosť. Tešíme sa takisto aj z malého prírastku. Peter ďakuje za hlasy a ospravedlnil sa, že bude pri rodine, tak sem poslal mňa. Peťo bude tráviť sviatky v Monaku, Katka tam má rodinu a ja budem pri večeri s Jurkom v Žiline. Bola to úspešná sezóna. Som rád, že vyhral titul majstra sveta. Hneď po tom, ako ho vyradili z Tour de France, som povedal, že to tak bude. Som rád, že teraz už aj očistili jeho meno. Stále som hovorili, že na tom nemal žiadnu vinu a som spokojný, že sa to aj potvrdilo," povedal.

Sagan sa fanúšikom prihovoril na svojom facebookovom profile: "Športovec roka a Zlatý pedál bez pochyby na Slovensku patria medzi najvýznamnejšie udalosti v športovom svete, pretože sú poctou pre najlepších športovcov, ktorí reprezentujú vo svete našu krajinu. Vždy som sa na týchto galavečeroch rád zúčastnil a stretol s kolegami z iných oblastí športu. Ako však určite všetci viete, tento rok bol pre mňa a Katku po súkromnej stránke naozaj špeciálny, pretože sme dostali od života ten najkrajší darček, nášho syna Marlona. Veľmi sa z neho tešíme a užívame si každú chvíľku, keď môžeme byť všetci traja spolu. Život profesionálneho cyklistu je v mnohých ohľadoch špecifický, a to najmä kvôli neustálemu cestovaniu. Počas sviatkov by som chcel stráviť s Marlonom a s Katkou čo najviac času, pretože tieto momenty sú pre mňa naozaj vzácne. Verím, že moji fanúšikovia vedia ako veľmi si ich vážim a som naozaj vďačný za ich priazeň a podporu. Dúfam preto, že pochopia moje dôvody, prečo som sa takto rozhodol. Všetkým nominovaným prajem veľa šťastia a nepochybujem, že víťazi budú náležite a hrdo reprezentovať všetkých športovcov i športovkyne Slovenska," napísal. Sagan získal aj Cenu fanúšikov v sms-kovom hlasovaní.

video //www.youtube.com/embed/Fm3xgCY0Zac



Prvýkrát hlasovali aj olympijskí medailisti a víťazi ankety

V ankete Športovec roka 2017 hlasovalo spolu 133 respondentov, ktorí dali svoje hlasy dovedna 51 jednotlivcom a 12 športovým kolektívom. Organizátori ankety dali premiérovo šancu okrem športových novinárov hlasovať aj niekoľkým bývalým špičkovým športovcom, ktorí už ukončili

súťažnú kariéru - olympijským medailistom z éry samostatnosti Slovenskej republiky a individuálnym víťazom ankety Športovec roka.

Z dovedna trinástich športovcov, ktorí dostali možnosť, využili príležitosť hlasovať jedenásti, dvaja však neposlali platné hlasy (uviedli len meno prvého jednotlivca a kolektívu, podľa kritérií ankety

však platný hlasovací lístok musel obsahovať poradie 10 jednotlivcov a 13 kolektívov). Platne hlasovali plavkyňa Martina Moravcová, strelec Jozef Gӧnci, biatlonista Pavol Hurajt, kajakári Juraj Bača, Michal a Richard Riszdorferovci, cyklista Milan Dvorščík, tenista Dominik Hrbatý a hokejista Peter Bondra.