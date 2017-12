Štedrý večer na lôžku v žilinskej Fakultnej nemocnici

Niet človeka, ktorý by chcel tráviť pre chorobu alebo úraz svoj čas hospitalizovaný v nemocnici. O to horšie, keď je pacient pritlačený na lôžko vo vianočnom čase. V čase, keď nie je nič dôležitejšie, ako byť doma s rodinou a nasávať čarovnú atmosféru najkrajších sviatkov.

22. dec 2017

ŽILINA. Choroby ani úrazy si čas nevyberajú. Aj počas týchto Vianoc bude žilinská Fakultná nemocnica plná pacientov. Stovky lekárov, sestier a zdravotného personálu prídu do služby. Tak ako v hociktorý iný deň. Nemocnica totiž funguje v štandardnom režime.

„Tí pacienti, ktorí môžu ísť domov, sú prepustení, ostatní zostávajú na oddeleniach a je im poskytovaná zdravotná starostlivosť. Sú oddelenia, ktoré svoju činnosť začnú až po vianočných sviatkoch. Ide o oddelenia, ktoré majú plánované výkony – napríklad pediatrická ortopédia, či fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,“ uviedla nás do obrazu hovorkyňa žilinskej nemocnice Viera Jurčiová.

Rodinná štedrá večera

Na Vianoce však na jednotlivých oddeleniach myslia už teraz. Všade, kde budú poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas sviatočných dní, bude Vianoce cítiť. Vyzdobia si stromčeky, kuchári prichystajú večeru, ktorá bude pripomínať tú, na ktorú sú pacienti zvyknutí zo svojich domovov.

Chladné nemocničné priestory na chvíľu prenikne domácka atmosféra. A aj zdravotnícky personál je na sviatky akýsi obmäkčený. Niekde sa na chvíľu zastavia a vrátia spomienkami do minulosti, inde rozdávajú medové krížiky, či dajú priestor modlitbe. Návštevám nebránia tráviť sviatky so svojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Ak sa to dá, dokonca dovolia rodinám pripraviť si v priestoroch oddelení improvizovanú štedrú večeru.

Rizikové bábätká

Na psychiatrickom oddelení posielajú časť pacientov tráviť vianočné sviatky do domáceho prostredia. Vedúca sestra Renáta Lachová však pripomína, že niektorí pacienti musia v nemocničnej starostlivosti zostať aj počas vianočného obdobia. „V rámci oddelenia sa im snažíme Štedrý deň spríjemniť. Robíme klasickú štedrovečernú večeru, slávnostne prestierame stoly, ktoré si pacienti zdobia rôznymi ozdobami. Večera sa začína modlitbou,“ približuje netradičné sviatočné rituály vedúca sestra.

Aj takúto podobu môže mať terapia na psychiatrickom oddelení. (zdroj: FNSP ŽILINA)

Režim na novorodeneckom oddelení sa podľa slov tamojšej vedúcej sestry Amálie Krkoškovej počas Vianoc veľmi nelíši od bežného rytmu. Mamičky, ktoré môžu odísť domov a tráviť Vianoce v kruhu rodiny, prepúšťajú. Doba však priniesla zmeny. Viac detí je nútených tráviť prvé hodiny svojho života na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, viac deti je nedonosených. Na Vianoce tak na oddelení intenzívnejšie počuť detský plač ako kedysi.

„Samozrejmosťou na oddelení je vianočný stromček, pod ktorým si kolektív pracovníkov nájde milú pozornosť. Atmosféra sa odvíja od toho, aká je práve situácia na oddelení, ak je stabilizovaná, nájde sa priestor na spomínanie - či už na celý uplynulý rok a čo nám prinesie nový,“

Vyčerpávajúca služba

Na nedostatok práce sa nemôžu sťažovať na Oddelení úrazovej chirurgie. Práve naopak. Vedúca sestra Silvia Haščíková tvrdí, že niekedy si ani nestihnú uvedomiť, že sú Vianoce.

„Ľudia sú uponáhľaní, aby všetko stihli, aby bol Štedrý deň naozaj štedrý, aby bolo všetko upratané a nachystané a práve preto dochádza k veľkému počtu najrozmanitejších úrazov. V súčasnosti je tiež moderné tráviť dopoludnie Štedrého dňa na lyžovačke, kde takisto nebýva núdza o úrazy. V tomto období je aj zvýšený počet pokusov o samovraždu. V nemocnici ostávajú na Vianoce iba tie najťažšie prípady. Navyše všetci pacienti sú oveľa citlivejší, lebo sú na Vianoce v nemocnici. Preto býva služba na Vianoce mimoriadne vyčerpávajúca,“ prekvapuje Silvia Haščíková.

ŠTEDROVEČERNÉ MENU V NEMOCNICI Celý deň je bezmäsitý. Večera je podávaná klasicky ako doma s tým, že výber potravín musí byť podriadený niektorým prísnym diétam. Koláčiky pečie kuchárka na každý sviatočný deň. - diéty: dusené rybie filé, diétny zemiakový šalát, oplátku, med, jablko, pomaranč, krehké kolieska - diabetici: vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oplátku, jablko, pomaranč, dia krehké kolieska - racionálna: vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, oplátku, jablko, pomaranč, krehké kolieska

Zdravotníckemu personálu nezostáva nič iné, len rešpektovať rozpis služieb. Štedrý deň nie je žiadnou výnimkou. Silvia Haščíková priznáva, že vianočný čas by oveľa radšej trávili v kruhu svojich blízkych, ale všetci sú s touto stránkou povolania zmierení. A tak sa aspoň snažia zaimprovizovať a v práci si vytvoriť pocit Vianoc.

„V nočnej službe si zvykneme urobiť štedrú večeru zo všetkého, čo kto donesie. Spoločne zjeme kapustnicu, aj kapra a šalát, ochutnáme od každého vianočné zákusky. Najstarší člen službukonajúceho tímu má povinnosť urobiť podľa tradície nám ostatným medový krížik na čelo.“

Ak je to v ich silách, snažia sa spríjemniť vianočné chvíle aj pacientom. „Snažíme sa im jedlo pekne naservírovať, poprajeme im krásne Vianoce, aj medový krížik na čelo urobíme - Ale to najdôležitejšie – rodinnú atmosféru v kruhu svojich najbližších - im nahradiť nedokážeme,“ podotkla Silvia Haščíková.

Vianoce s leukémiou Šimonkovi diagnostikovali leukémiu, keď mal tri roky. Odvtedy sa nemocnica a onkologické oddelenie stalo jeho druhým domovom. Aj počas Vianoc. „Prežiť sviatky v nemocnici je smutné, ale pre našu rodinu to znamenalo novú nádej. Dvakrát sme rozbaľovali darčeky medzi lekárskymi plášťami a s nemocničnou stravou. Toto však nie je podstatné, dôležité je, že opäť Vianočné sviatky vôbec môžeme prežívať,“ vyznala sa Šimonkova mama Jana. Vďačnosť, šťastie, ale aj veľký strach a obavy. To sú podľa nej Vianoce na transplantačnom oddelení. „Môj syn dostal minulý rok vďaka darcovi novú šancu na život a aj napriek náročným chvíľam a izolovanosti sme vďaka srdečnosti, láske a trpezlivosti doktorov a sestričiek prežili pekné sviatky. Vždy si našli čas, aby sa s malým zahrali. Dostal aj darčeky, z čoho mal obrovskú radosť. Atmosféra bola sviatočná o to viac, že nám dávala veľkú nádej,“ spomína Jana. A čo tieto sviatky? V rodine si už zvykli, že plánovať dopredu sa nedá. „Neviem, ako budú vyzerať. Len dúfam, že ich konečne budeme môcť stráviť doma. Šimonkovi sa však znova vrátila rakovina. Po troch rokoch boja musíme začať odznova.“