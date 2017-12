Dušan Ondruš získal ocenenie za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair-play

Niekdajší hokejista či hokejový a florbalový tréner si najskôr myslel, že došlo k omylu.

21. dec 2017 o 15:09 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Koncom augusta sa Dušan Ondruš, bývalý žilinský hokejista a hokejový i florbalový tréner a Miroslav Šatan, generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie, stretli na žilinskom zimnom štadióne. Reprezentanti tu štartovali prípravu olympijskej sezóny a ich zápas s Čechmi zviedol dokopy aj dvoch výborných bývalých hokejistov.

Tí sa o viac ako tri mesiace stretli opäť, tentoraz v jednom z bratislavských hotelov, na vyhlásení výsledkov Olympijských festivalov Slovenska 2017. Obaja si na slávnostnom stretnutí Slovenského olympijského výboru (SOV), Klubu fair play SOV a Nadácie SOC prevzali ocenenie za svoju predošlú činnosť.

Ocenenie si prevzal v Bratislave

„Už na začiatku sezóny, keď sa v Žiline pripravovala reprezentácia, sme si s Miroslavom Šatanom našli priestor a porozprávali sme sa. Mali sme si čo povedať, spomenul, že ma registruje ešte ako trénera, keď som trénoval výber Slovenska. Tentoraz sa veľmi náhlil, ale tých pár slov, čo sme spolu prehodili, stálo za to. Povedal, že sa rád so mnou opäť stretol aj v Bratislave, bolo to milé a pre nás oboch príjemné,“ prezradil Dušan Ondruš.

Rodák z Tvrdošína, ktorý však prevažnú časť svojho života strávil v Žiline, pôsobil dlhé roky v hokeji či neskôr vo florbale. Na výsledky jeho práce nezabudli ani členovia Klubu fair play SOV, ktorí mu udelili ocenenie za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair-play.

Bývalého žilinského hokejistu správa o ocenení zaskočila: „V prvom rade som bol prekvapený, niečo také som nečakal. Už som dostal podobnú cenu v minulosti od bývalého župana, tiež za fair-play. Ale tentoraz som to nečakal, keď som dostal pozvánku, musel som sa pýtať známych, či je to pravda. Nechcel som tomu veriť, napadlo mi, či nedošlo k nejakému omylu. Skutočne ma prekvapili.“

Hokejová tradícia na Štedrý deň

Hoci už nezvykne vykorčuľovať na ľad, k hokeju má stále blízko. Aj vďaka tradičnej vianočnej akcii, v rámci ktorej sa na Štedrý deň zídu na žilinskom štadióne stretnú bývalí hráči Žiliny a okrem partičky hokeja na nich čaká aj občerstvenie, no v prvom rade prítomnosť ich niekdajších športových súputníkov.

„Ja už síce nechodím hrávať, ale pokladám si za česť, že ma zavolajú a na hodinku tam medzi nich prídem. Tento rok však budem v čase Vianoc u syna v Hradci Králové. Prídem teda až na Silvestra, keď sa toto stretnutie opakuje, aj keď v menšom meradle. Dáme si kapustnicu, stretneme sa, zabudneme na všetky ťažkosti, ktorými sme prešli a spomíname najmä na to dobré. Keď sa k tomu pridá štipka humoru, je o zábavu postarané. V prvom rade ide o to spoločné stretnutie, pretože už nás je málo, veľa starších hráčov už odišlo hore,“ uzatvára.