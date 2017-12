Bez idylky. Vianoce budú opäť na blate

Otepleniu počas Vianoc sa nevyhneme pravdepodobne ani tento rok.

20. dec 2017 o 4:14 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Blížiace sa vianočné sviatky čaká pravdepodobne aj tento rok oteplenie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom facebookovom profile.

Podľa meteorológov by sa chladný vzduch mal nad Slovenskom nachádzať práve do nedele 24. decembra. Po Štedrom dni, počas vianočných sviatkov by mal nad krajinu začať prúdiť od západu teplý vzduch.

"Najvýraznejšie sa oteplenie prejaví na horách a v nižších polohách najmä v menej zložitom teréne na juhozápade Slovenska," uvádza SHMÚ.

V hornatých oblastiach stredného a východného Slovenska môže byť podľa meteorológov situácia o čosi komplikovanejšia, nie sú vylúčené napr. inverzie teploty vzduchu. "Postupne sa však oteplí na celom našom území, pričom prípadné ochladenie je zatiaľ v nedohľadne," dodáva SHMÚ.

Z klimatologického hľadiska sa práve medzi Vianocami a Novým rokom často vyskytuje tzv. vianočné oteplenie. Ide o pomerne teplé a vlhké počasie v strednej Európe pri prúdení teplého morského vzduchu od juhozápadu až západu, ktoré nastupuje po období tuhších mrazov.