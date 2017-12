Loptičku za prvý gól si radšej nevzala

Brankárka Kristína Hlavatá reprezentovala Slovensko na nedávnom svetovom šampionáte vo florbale.

19. dec 2017 o 11:30 Dominika Mariňáková

Domáce Majstrovstvá sveta vo florbale žien 2017, ktoré sa v dňoch 1. až 9. decembra konali v Bratislave, priniesli Slovensku historicky najlepšie umiestnenie reprezentácie na svetovom šampionáte. Piate miesto je maximom, okrem neho sa môže slovenský florbal tešiť aj z veľkého potenciálu, ktorý ukázali viaceré mladé hráčky vo výbere trénera Michala Jedličku.

Jednou z nich je aj Žilinčanka Kristína Hlavatá, brankárka extraligového tímu MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, ktorá v Bratislave zažila svoju premiéru na vrcholnom podujatí.

V slovenskom tíme ste boli dve brankárky, vás si tréner vybral aj napriek pomerne nízkemu veku. Odôvodnil vám neskôr toto rozhodnutie?

- O tom, prečo si ma vybral, sa so mnou konkrétne nerozprával. Až finálna nominácia mi potvrdila, že naozaj pôjdem na majstrovstvá. Predtým som s tým ani veľmi nerátala, keďže mám ešte len 17 rokov a patrím skôr do juniorskej kategórie. Ale myslím si, že rozhodla kondičná pripravenosť spoločne so sústredenosťou či to, ako som sa prejavovala na sústredeniach i počas celej dvojročnej prípravy.

Trénovali ste pred majstrovstvami nejako špeciálne či vám stačila príprava v klube?

- Tie klubové tréningy určite nestačia. Myslím si, že každá z nás, čo sme boli v reprezentácii, trénovala viac, navyše, individuálne. Či už behaním alebo posilňovaním, celkovo sme si pridávali tréningy navyše.

Odchytali ste zápasy s Austráliou a Singapurom, v ktorých ste dovedna inkasovali tri góly. Mali ste v nich však pomerne málo zákrokov, čo zväčša brankárom nevyhovuje...

- Aj podľa mňa sú duely s menším počtom zákrokov pre brankárku často horšie ako zápasy v tempe. Vtedy som menej zžitá s hrou, strely sú často nečakané. Viac mi vyhovuje, keď som v tempe.

Mali ste pred prvým stretnutím trému?

- Zo začiatku to veru bolo všelijaké. Predsa len, prvý zápas na majstrovstvách a pre mňa aj celkovo. Takže nervozita tam určite bola. Ale potom, keď už sme mali väčší gólový náskok, som sa upokojila, viac som si ten zápas užívala.

Po stretnutí s Austráliou ste sa už viac nedostali do bránky, ostatné duely odchytala vaša kolegyňa Karolína Krištofová. Mrzelo vás to?

- Chcela som si zachytať proti Fínkam. Trošku som dúfala, že by som sa mohla dostať do bránky, ale neľutujem to. Kaja (Krištofová, pozn. red.) má predsa len viac skúseností, bola v reprezentácii už aj predtým, takže mi to vôbec neprekážalo.

Špecifikom týchto majstrovstiev bolo, že sa konali na Slovensku. Ako ste ich prežívali po tejto stránke, ako ste vnímali atmosféru?

- Nuž, bolo to určite iné, ako keby to bolo v zahraničí. Atmosféra bola úžasná, fanúšikovia povzbudzovali. Aj účasť bola vysoká, na náš posledný zápas prišlo vyše dvetisíc fanúšikov, takže to bolo fakt super. Patrí im za to obrovská vďaka, rovnako ako celému realizačnému tímu za to, že sa o nás staral.

Avšak, aj stretnutia, v ktorých ste chytali vy, sledovali priamo v hale stovky ľudí. Vnímali ste ich?

- Zo začiatku som aj z toho mala stres, potom som sa však už naučila nejako ho odbúrať. Publikum som až tak nebrala na vedomie, sústredila som sa na zápas, lebo to bolo dôležité. Fanúšikov som riešila skôr až po ňom.

Prišli vás podporiť aj rodičia či kamaráti?

- Áno, aj rodičia, aj sestra, aj spolužiačky sa na mňa prišli pozrieť. Bolo to výborné.

Slovenský florbal sa pomaly začína doťahovať na vedúce krajiny ako Švédsko či Fínsko, ešte ho však čaká dlhá cesta. Čo robia severské krajiny lepšie, prečo v tomto športe tak výrazne dominujú?

- Florbal sa tam hrá dlhšie, majú teda viac hráčok, väčšmi z čoho vyberať. Aj tá príprava je iná, kondične sú na tom lepšie. Technicky sa tam hrá iný florbal, u nás sa miestami hrá taký, povedzme zastaraný florbal. Vo Fínsku či Švédsku sa hrá iný florbal, iné systémy.

Tréner Jedlička sa nás práve snažil naučiť ten fínsky florbal a myslím, že to bolo vidno aj na výsledkoch. Dokonca aj v zápase s Fínkami, hoci sme ho prehrali. Hrali sme s nimi dlhý čas pomerne vyrovnanú partiu.

Brankárky slovenskej florbalovej reprezentácie na MS 2017, Karolína Krištofová (vľavo) a Kristína Hlavatá. (zdroj: SZFB)

Niektoré vaše spoluhráčky si odniesli zo šampionátu loptičku za premiérový reprezentačný gól. Máte aj vy z Bratislavy nejaký predmet, ktorý vám bude pripomínať vašu premiéru?

- Tak, ja ako brankárka by som si loptičku za prvý gól radšej nebrala (úsmev). Možno medaila, ale tú sme dostali všetky. Určite mi však ostali spomienky, zážitky, skúsenosti. To je asi najdôležitejšie.

Ktoré momenty z majstrovstiev vám najviac utkveli v pamäti?

- Určite nástup na prvý zápas, keďže to bola moja premiéra. Ten je nezabudnuteľný. Síce tam bol aj stres, ale bolo to super. A celkovo, tá atmosféra, či už po výhrach, ale aj keď sme prehrali s Fínkami. Atmosféra v tíme bola stále výborná, veď aj proti Fínsku sme predviedli úžasný výkon.

V máji čakajú slovenský florbal ďalšie majstrovstvá sveta, tentoraz to bude podujatie pre hráčky do 19 rokov vo Švajčiarsku. Uvidíme vás opäť v reprezentačnom drese?

- Verím, že áno. Nebolo nám to zatiaľ oficiálne povedané, kto pocestuje ako brankárska jednotka či dvojka, lebo sme tam viaceré veľmi dobré, vyrovnané brankárky. Takže ešte sa o tom rozhoduje, ale myslím si, že pokiaľ sa nič nezmení alebo nepríde nejaké zranenie, tak budem jednotka.